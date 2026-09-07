Cerúndolo cayó en octavos del US Open ante Blockx con dolor

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NUEVA YORK (AP) — ¿Dejó escapar Francisco Cerúndolo una oportunidad inmejorable de llegar más lejos en el Abierto de Estados Unidos?

El jugador sudamericano con el ranking más alto de la actualidad, como el 25 del mundo, procuró ser magnánimo en la derrota que encajó el lunes en los octavos de final ante un oponente que admitió que estuvo al borde de retirarse por molestias físicas.

Cerúndolo sucumbió 6-3, 4-6, 7-5, 7-5 ante Alexander Blockx, el 34 del ranking que se convirtió en el primer hombre de Bélgica que alcanza los cuartos de final del US Open.

¿Qué declaró Alexander Blockx sobre su estado físico durante el partido?

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"A partir del segundo juego empecé a sentir un dolor agudo en las costillas", reveló Blockx tras el partido. "Para ser sincero, simplemente intentaba aguantar".

Posteriormente, en una rueda de prensa, Blockx señaló "si hubiera perdido el tercer set, las probabilidades de abandonar era muy altas".

Blockx recibió atención médica al cabo de los primeros cinco juegos y una segunda vez al final del mismo. Se recostó en el piso y el fisioterapeuta le dio tratamiento en el dorsal derecho.

"El médico me dio una medicación milagrosa que me permitió seguir adelante", dijo el belga de 21 años. "A partir del final del tercer set empecé a sentirme mucho mejor y apenas notaba dolor".

"El médico me dio una medicación milagrosa que me permitió seguir adelante", dijo el belga de 21 años. "A partir del final del tercer set empecé a sentirme mucho mejor y apenas notaba dolor".

"Me alegra haber seguido jugando, porque al final la situación mejoró", añadió. "Hubiera una lástima retirarme justo antes de que las cosas mejoraran. Simplemente tuve suerte".

Detalles del partido y rendimiento de Cerúndolo y Blockx

Blockx levantó 14 de las 17 bolas de quiebre que encaró y fue más incisivo en los momentos clave del partido que duró 3 horas y 16 minutos. Cerúndolo totalizó 51 errores no forzados contra los 44 de su oponente.

"Un partido no se pierde solo", dijo Cerúndolo. "Hay un rival que, más allá de las oportunidades que tuve, también jugó muy bien. Me sorprendió la capacidad de fuerza que tiene.

Tanto Cerúndolo como Blockx venían de resonantes victorias en la ronda previa, dejando en el camino a oponentes que estaban entre los 10 principales cabezas de serie. Cerúndolo venció al noveno Taylor Fritz, mientras que Blockx eliminó al quinto Flavio Cobolli.

Cerúndolo, de 28 años, buscaba convertirse en el primer argentino en acceder a los cuartos de final del US Open desde Diego Schwartzman en 2019. De momento, la campaña en Nueva York le permite situarse en el puesto 23 del ranking, cerca del máximo de su carrera — el 18 que alcanzó en mayo del año pasado.

"Hacer los octavos de final es positivo", dijo Cerúndolo sobre un torneo en el que destacó que pasó por altibajos de nivel. "Hay que valolarlo que fue sin jugar tan bien. Hay muchas positivas que sacar para seguir mejorando".