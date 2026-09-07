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Pionyang tilda de "invencible" su alianza con Rusia tras apertura de su primer puente vial

Desde 2024, Corea del Norte y Rusia mantienen acuerdo de defensa mutua y cooperación.

Por EFE

Septiembre 07, 2026 09:39 p.m.
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Pionyang tilda de invencible su alianza con Rusia tras apertura de su primer puente vial
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      Seúl, 8 sep (EFE).- Corea del Norte calificó este martes de "invencible" su alianza con Rusia tras la apertura del primer puente vial entre ambos países, en medio del fortalecimiento de sus relaciones económicas y militares.

      Detalles confirmados sobre el puente vial

      "Sobre la sólida base de una asociación estratégica integral y una alianza invencible, se ha completado con éxito el puente automovilístico sobre el río Tumánnaya, que conecta las localidades fronterizas de Rason (Corea del Norte) y Jasán (Rusia)", informó la agencia estatal KCNA sobre la ceremonia celebrada la víspera.

      La infraestructura, de poco más de un kilómetro de largo, fue construida sobre el río Tumánnaya, en la región rusa de Primorie, en el Lejano Oriente ruso y, según Rusia, hasta 300 automóviles diarios podrán cruzar el paso fronterizo.

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      La KCNA señaló que la nueva vía facilitará el movimiento de personas, el turismo y la circulación de mercancías, además de reforzar la cooperación económica.

      El acto tuvo lugar simultáneamente en Rason y Jasán, con la participación por videoconferencia desde Pionyang del primer ministro norcoreano, Pak Thae-song, y desde Moscú de su homólogo ruso, Mijaíl Mishustin, dijo la agencia.

      Cronología y contexto de la alianza

      La obra comenzó en abril del pasado año tras recibir en 2024 el visto bueno del presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo norcoreano, Kim Jong-un.

      Hasta ahora, ambos países solo estaban conectados por tierra mediante ferrocarril.

      Moscú y Pionyang han fortalecido sus lazos desde 2024 tras la firma de un acuerdo entre sus líderes que incluye una cláusula de defensa mutua en caso de agresión. Las autoridades surcoreanas estiman que, desde octubre de 2024, Pionyang ha desplegado unos 15.000 soldados de combate en apoyo a Moscú en su guerra contra Ucrania, y proporcionado armamento y equipamiento militar.

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