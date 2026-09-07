Rusia y Corea del Norte inauguran puente carretero fronterizo

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Rusia y Corea del Norte inauguraron el lunes el primer puente carretero sobre su frontera compartida, un avance que ambos países celebraron como un impulso a los crecientes vínculos entre ambos países.

Detalles confirmados sobre el puente carretero

El puente de dos carriles sobre el río Tumen tiene 1 kilómetro (0,6 millas) de longitud y permitirá que hasta 300 vehículos atraviesen a diario un punto fronterizo recién construido, informó el gobierno ruso en un comunicado.

El puente conecta a Rason, en Corea del Norte, con Khasan, en Rusia. La ceremonia de inauguración se llevó a cabo en simultáneo en ambas ciudades con la participación del primer ministro ruso Mikhail Mishustin y el primer ministro norcoreano Pak Thae Song, ambos a través de videoconferencias.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Reacciones oficiales y cooperación bilateral

"Estoy convencido de que la ampliación de la infraestructura de transporte cerca de la frontera dará un poderoso impulso al desarrollo ulterior de la cooperación comercial, económica, tecnológica, científica y cultural entre la Federación de Rusia y la República Popular Democrática de Corea", señaló Mishustin.

Pak dijo que la finalización del puente es "un acontecimiento significativo que añade una nueva dinámica a la cooperación bilateral en general", según la Agencia Central de Noticias de Corea (ACNC), el medio oficial norcoreano.

Las relaciones y los programas de intercambio entre ambas naciones han prosperado en los últimos años, y Corea del Norte ha suministrado municiones y tropas para apoyar la guerra de Rusia contra Ucrania a cambio de asistencia económica y militar.

Corea del Norte recibe turistas rusos desde febrero de 2024, en medio de una lenta flexibilización de las restricciones por la pandemia. La ACNC aseguró que la apertura del puente promoverá el turismo, el intercambio humano y la circulación de mercancías entre ambos países.

Los países, que ya cuentan con un puente ferroviario y servicio aéreo, acordaron en 2024 construir un puente para automóviles sobre el río Tumen, que discurre a lo largo de las fronteras de Corea del Norte con Rusia y China. La construcción comenzó el año pasado.