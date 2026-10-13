Ataque hutí genera incendio en edificio de Aramco en Arabia Saudí

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EL CAIRO (AP) — El ministerio de Energía de Arabia Saudí informó el martes que estalló un incendio limitado en un edificio administrativo de Aramco, una de las instalaciones petroleras más grandes del mundo, luego de un ataque en el oriente del país, añadiendo que no se reportaron heridos.

Ataque hutí provoca incendio en Aramco y alerta por misiles

La ofensiva fue parte del intercambio de ataques entre los hutíes —respaldados por Irán— y una coalición encabezada por Arabia Saudí que respalda al gobierno con reconocimiento internacional de Yemen. El episodio marca una nueva escalada en la creciente crisis en Oriente Medio, y se produjo poco después de que la coalición saudí reportó una serie de alertas por misiles dirigidos hacia la capital Riad y la Provincia Oriental del país, una importante región petrolera.

La Defensa Civil de Arabia Saudí destacó que los restos de dos misiles hutíes que fueron interceptados cayeron en zonas residenciales de Riad, causando heridas a cuatro personas y daños en 15 viviendas.

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La coalición llevó a cabo ataques aéreos contra la capital de Yemen —bajo control de los hutíes—, informaron la televisora Al-Masirah, administrada por los hutíes, y residentes.

El reporte sobre los bombardeos se dio a conocer poco después de que un portavoz de la coalición advirtió a los residentes de la zona que evacuaran el área por su seguridad. Testigos reportaron fuertes explosiones en Saná horas después de que la coalición atacó la instalación de combustible de Subaha, al oeste de la capital.

En un inusual comunicado anterior, la coalición había pedido a los civiles de la capital que abandonaran el emplazamiento de la Compañía Petrolera de Yemen y las zonas de almacenamiento cercanas, ante la posibilidad de un ataque.

El portavoz de la coalición, el mayor general Turki al-Maliki, acusó a los hutíes de usar la instalación y sus depósitos subterráneos de combustible para su arsenal de misiles y drones.

Funcionarios hutíes parecían haber anticipado el ataque. La compañía petrolera dijo que sus instalaciones de almacenamiento estaban vacías y que un ataque saudí no afectaría las reservas de petróleo ni el suministro para los residentes. Aun así, testigos en la ciudad dijeron que se formaron filas de autos en algunas gasolineras por temor a una escasez.

Poco después de la advertencia, el portavoz militar hutí, el general de brigada Yahya Sarí, afirmó en la red social Telegram que cualquier bombardeo saudí contra Saná recibiría una respuesta "firme y dolorosa" en Riad.

Horas después, Arabia Saudí activó alertas por misiles entrantes dirigidos a Riad y a la Provincia Oriental, pero rápidamente anunció que el peligro había pasado. La coalición señaló que había interceptado una serie de misiles balísticos, drones y misiles de crucero lanzados por los hutíes en múltiples zonas del país, incluida Riad y la provincia sureña de Wadi al-Dawasir. Residentes de Riad reportaron haber escuchado fuertes explosiones.

Algunas aerolíneas retiraron el martes varios de sus aviones del aeropuerto de Riad por recomendación de aseguradoras y funcionarios gubernamentales debido a la amenaza de nuevos ataques. Se vieron en la necesidad de transferir las aeronaves a otros aeropuertos del país para poder mantener sus operaciones comerciales, dijo Matthew Borie, director de inteligencia de Osprey Flight Solutions, cuya empresa asesora a aerolíneas, aseguradoras y países sobre amenazas a vuelos. Este tipo de medida es común cuando estalla un conflicto.

"No es anormal que esto ocurra, especialmente en esta época con los tipos de situaciones de zonas de conflicto que se han presentado en la región", declaró Borie.

Combates en Taiz y control estratégico del estrecho de Bab el-Mandeb

De momento se desconoce si el ataque del martes en Yemen fue indicio de una escalada militar o una respuesta cuidadosamente medida a los recientes ataques contra el aeropuerto de Riad.

La advertencia y el ataque muestran "que los saudíes pretenden subir la apuesta y golpear en el corazón del territorio controlado por los hutíes mientras intentan controlar la narrativa presentándose como actores más cuidadosos y humanitarios que los hutíes", dijo Adam Baron, investigador del instituto New America, con sede en Washington.

"Puede ser una advertencia — o puede ser una señal de lo que está por venir", indicó.

Se intensifican los combates por el control de una vía marítima estratégica

Arabia Saudí aún intenta determinar por qué sus defensas aéreas no lograron interceptar una andanada de misiles y drones lanzados por los hutíes, incluido un ataque contra el aeropuerto internacional de Riad el sábado que dejó al menos 13 muertos y más de 300 heridos.

El conflicto más reciente entre los saudíes y los hutíes comenzó el mes pasado después de que los rebeldes tomaron zonas clave a lo largo del estrecho de Bab el-Mandeb, una vía marítima crucial para el transporte de petróleo del Golfo Pérsico y otras mercancías en el extremo sur del mar Rojo, frente a Yemen.

La coalición, que respalda a fuerzas alineadas con el gobierno yemení reconocido internacionalmente, ha tratado de recuperarlas.

El gabinete de Arabia Saudí advirtió el martes a los hutíes que "enfrentarán consecuencias" por sus repetidos ataques contra el reino.

"El Reino no permitirá ninguna amenaza a su seguridad ni a la libertad de navegación marítima en el mar Rojo y el estrecho de Bab al-Mandab", dijo el gabinete en un comunicado difundido por la televisora estatal saudí Al-Ekhbariya. Bab el-Mandeb es otra zona clave para el flujo de petróleo que sale del golfo Pérsico.

La lucha por una importante ciudad yemení

El Ministerio del Interior de Yemen dijo el martes en un comunicado publicado en la red social X que los ataques hutíes contra Taiz —una importante ciudad en el suroeste del país— habían cobrado la vida de seis personas y herido a otras 18 en el último día, en medio de batallas en curso en la región.

Un comandante de las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí señaló que los rebeldes se habían abierto paso a través de una feroz resistencia para llegar a los límites de Taiz, y que algunos ya habían entrado a la ciudad. La lucha es crítica para Taiz, que durante mucho tiempo ha sido un codiciado premio, explicó.

El comandante, quien habló bajo condición de anonimato a fin de dar detalles del campo de batalla, dijo que las fuerzas rebeldes eran sorprendentemente grandes y estaban reforzadas por misiles balísticos de mediano y corto alcance.

Esos combates han provocado el desplazamiento a gran escala de personas y una creciente escasez de alimentos y otros suministros, anunció el martes el portavoz de la ONU Stephane Dujarric, al grado que no hay gas para cocina disponible y los precios de los alimentos han incrementado alrededor de un 50%, según reportes.

El comandante de la coalición dijo que los combates eran más intensos por el control de las montañas Kahboub, que dan a Bab al-Mandeb y Adén, sede del gobierno con respaldo internacional. Añadió que sus fuerzas han pedido refuerzos.

Los hutíes renovaron el martes su advertencia contra el uso del espacio aéreo saudí, informaron medios controlados por los hutíes. Varias aerolíneas han suspendido sus servicios al reino debido a los ataques hutíes contra aeropuertos.

En un comunicado publicado por la agencia de noticias SABA, controlada por los hutíes, el Ministerio de Asuntos Exteriores —administrado por los rebeldes— se refirió a Arabia Saudí como el "Reino del Cuerno de Satanás". Añadió que Arabia Saudí "debe darse cuenta de que la seguridad, la estabilidad y la soberanía deben pertenecer a todos; de lo contrario, nadie las disfrutará".

Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, pidió a los hutíes que pongan fin inmediato a los ataques contra Arabia Saudí.

"No hay justificación para estos ataques, y son inaceptables", dijo Abdelatty a su contraparte iraní, Abbas Araghchi, en una llamada telefónica el martes.

Abdelatty también pidió priorizar la diplomacia y una solución política al conflicto entre Irán y Estados Unidos para evitar una "mayor escalada e inestabilidad" en la región, según el resumen egipcio de la llamada.

La coalición indicó antes el martes que se interceptaron tres drones al norte de Riad. The Associated Press no pudo verificar estas afirmaciones de manera independiente.

Arabia Saudí ha estado presionando para que el ejército de Estados Unidos brinde un apoyo más directo en la lucha contra los hutíes.

Estados Unidos ha proporcionado inteligencia, identificación de objetivos y planeación para una ofensiva liderada por Arabia Saudí, pero se ha abstenido de llevar a cabo ataques contra los hutíes.

Una intervención de Estados Unidos podría llevar a los hutíes a entorpecer el transporte marítimo a través de Bab el-Mandeb.