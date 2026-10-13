Marcha de trabajadores IMSS avanza en avenida Cuauhtémoc

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La marcha de trabajadores del sector Salud avanzó este martes por avenida Cuauhtémoc, con la última parte del contingente ubicada a la altura de la calle Benigno Arriaga y el resto de los manifestantes aproximándose a Terrazas.

Marcha de trabajadores Salud avanza por Cuauhtémoc

De acuerdo con los reportes de movilidad, la circulación en la zona centro comenzó a liberarse en vialidades como la Alameda, Álvaro Obregón, avenida Reforma y Uresti, luego de las afectaciones ocasionadas por el paso de los manifestantes.

Operativo policial para regular tránsito durante marcha

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Elementos de la Policía Vial mantienen un operativo de abanderamiento sobre avenida Cuauhtémoc y calles aledañas para regular el tránsito vehicular durante el avance del contingente.

La movilización forma parte de las protestas de trabajadores del IMSS-Bienestar, quienes este martes marcharon desde Plaza Sendero hasta sus oficinas centrales, en avenida Cuauhtémoc. El contingente, integrado por alrededor de 200 personas, recorrió vialidades como el bulevar San Luis, la carretera 57, el distribuidor vial Benito Juárez, avenida Universidad y calles del Centro Histórico.

Entre sus principales demandas se encuentran mejores condiciones laborales, salarios dignos, jubilaciones adecuadas y el abasto suficiente de medicamentos e insumos médicos.

La protesta se suma al plantón que el personal mantiene desde el lunes en distintos puntos de la capital potosina, entre ellos las oficinas de avenida Cuauhtémoc, el barrio de Tequisquiapan y la glorieta Francisco González Bocanegra, sobre avenida Venustiano Carranza.

Los trabajadores solicitaron a las autoridades atender sus demandas y pidieron comprensión a la ciudadanía por las afectaciones viales derivadas de sus movilizaciones.