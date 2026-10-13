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Lisandro Martínez cuestiona a Manchester United tras derrota en Champions

La derrota ante Atlético de Madrid extiende la racha sin victorias del Manchester United a cinco partidos.

Por AP

Octubre 13, 2026 06:30 p.m.
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Lisandro Martínez cuestiona a Manchester United tras derrota en Champions
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      Por JAMES ROBSON (AP) — El argentino Lisandro Martínez agravó el problemático inicio de temporada de Manchester United al cuestionar a la cúpula del club tras una derrota el martes de 2-0 ante Atlético de Madrid en la Liga de Campeones.

      Lisandro Martínez cuestiona el reclutamiento y la dirección del club

      En una entrevista posterior al partido, Martínez puso en duda el reclutamiento del club durante el receso de temporada después de que hubiera asegurado el regreso a la Liga de Campeones esta campaña.

      "Tengo que controlarme mucho. Pero a veces es un reflejo en el espejo de cómo está nuestro club en este momento", manifestó Martínez a Amazon Prime. "Hicimos una temporada fantástica el periodo pasado. Y ahora esperamos más desde arriba, desde la dirección, que traigan más jugadores para competir, porque muchos equipos también incorporan a muchos jugadores, y hoy también el Atlético tiene un equipo increíble y mereció ganar hoy".

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      "Espero más de nuestro director técnico. Tengo que ser honesto: como jugadores, tenemos que hacer más, pero es importante armar una plantilla fuerte para estar listos para una noche como esta".

      Inicio complicado y presión sobre el entrenador Michael Carrick

      Jason Wilcox es el director deportivo de United y el club gastó alrededor de 213 millones de dólares en jugadores como Carlos Baleba, Youri Tielemans y Andrey Santos durante el receso de temporada. Pero ha atravesado un inicio complicado de la campaña.

      Con la derrota ante el Madrid, el United extendió a cinco partidos su racha sin ganar en todas las competiciones. Ha ganado solo una vez en la Liga Premier y marcha 13ro en la clasificación.

      "La temporada pasada lo hicimos todo, creamos la base para ser un equipo increíble", comentó Martínez. "Es molesto, decepcionante venir aquí y no ver a mi equipo intentando conseguir un resultado increíble aquí; es decepcionante".

      Pablo Barrios anotó en el primer minuto para el Atlético y Ademola Lookman sentenció la victoria en la segunda mitad.

      El más reciente tropiezo aumentará la presión sobre el entrenador de United, Michael Carrick.

      "Empiezas a cambiar, cambiar, cambiar de entrenador. Pero ¿qué pasa con otras áreas?", expresó Martínez. "No puedo decir más".

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