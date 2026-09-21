Ataque masivo contra Rusia

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Kiev, Ucrania.- Las fuerzas ucranianas lanzaron más de 1,000 drones contra Rusia durante la noche, incluidos cientos hacia Moscú, informó a las autoridades el domingo cuando el Kremlin celebraba el tercer y último día de sus elecciones parlamentarias.

El alcalde de Moscú describió la oleada de drones como el "mayor ataque de la historia" contra la capital rusa y dijo que había daños en la refinería de petróleo de Moscú, que se encuentra entre varios sitios que abastecen a la capital rusa, y un edificio.

En toda la región más amplia de Moscú, el ataque mató a dos personas e hirió a las 20, indicó el gobernador local Andrei Vorobyov. Los muertos fueron un hombre de 74 años y una mujer de 44, agregó.

Desde la invasión rusa hace más de cuatro años, Ucrania se ha convertido en un líder mundial en tecnología militar de drones, desplegando drones de largo alcance producidos en el país junto con misiles para atacar el interior del territorio ruso. Su tecnología de drones ha impresionado a gobiernos y fabricantes de defensa de todo el mundo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Kiev pretende hacer que la población rusa sienta las consecuencias de la guerra y presionar al presidente ruso Vladímir Putin para que negocie un acuerdo de paz. Hasta ahora, Putin no ha mostrado intenciones de detener la invasión.

En cambio, Moscú y Kiev se han visto arrastrados a un duelo cada vez mayor de ataques aéreos de largo alcance, al tiempo que los combates a lo largo de la línea del frente de aproximadamente 1,250 kilómetros (780 millas) en el este y el sur de Ucrania se han ralentizado, restringidos por grandes cantidades de drones y robots terrestres que amenazan los movimientos de tropas.

Por su parte, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski dijo en redes sociales que Kiev había utilizado una combinación de misiles y drones en el ataque —incluidos los misiles Flamingo y Pelican, de fabricación nacional ucraniana— para golpear instalaciones petroleras y logísticas.

"Estos son miles de millones de dólares que sostienen la maquinaria de guerra", dijo Zelenski, en referencia a la presión financiera que Kiev espera ejercer sobre la economía rusa.

Ucrania también continuó repeliendo los ataques rusos, dijo el presidente Zelenski. Un ataque con drones alcanzó ruso el sábado un monasterio en la región ucraniana de Jersón, donde mató a un miembro del clero e hirió a cuatro personas, indicó.

Un ataque ruso contra la capital ucraniana también mató a dos niños ya su madre el sábado por la noche, dijo Tymur Tkachenko, jefe de la administración estatal regional de Kiev. Más tarde dijo que otro niño herido en el mismo ataque había muerto en el hospital el domingo.