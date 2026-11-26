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Los ataques israelíes en Gaza durante la noche mataron a ocho palestinos, dijeron funcionarios hospitalarios del enclave, mientras que una agencia británica de vigilancia militar indicó que un petrolero reportó una explosión cerca de él en el golfo Pérsico, al oeste de Dubái. En Yemen, se reportaron ataques durante la noche en Saná, la capital controlada por los rebeldes hutíes respaldados por Irán.

Ataques israelíes matan a ocho personas en Gaza

Israel lanzó tres ataques durante la noche en la Franja que se cobraron la vida de ocho palestinos en la Ciudad de Gaza y en el centro del sitiado territorio, señalaron funcionarios de salud de los hospitales Shifa y Mártires de Al-Aqsa, a donde fueron trasladadas las víctimas.

Un ataque contra un apartamento residencial en la ciudad de Deir Al-Balah, en el centrol enclave, mató a un hombre y a su esposa, de acuerdo con las autoridades sanitarias.

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, afirmaron en un comunicado conjunto que el ejército mató a Khaled Abu Nada, que supervisaba los asuntos económicos y educativos de Hamás en Gaza, en la operación nocturna.

Otros dos ataques separados en la Ciudad de Gaza se saldaron con tres fallecidos cada uno, de acuerdo con el hospital de Shifa.

El ejército de Israel dijo que el objetivo de uno de los operativos eran tres insurgentes, pero no ofreció más detalles ni respondió a un pedido de comentarios sobre el segundo.

Estas son las últimas víctimas registradas en la Franja, donde el fuego y los ataques aéreos israelíes casi diarios han persistido más de un año después de que se alcanzara un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás.

Al menos 74.746 palestinos han muerto en más de tres años de guerra en Gaza, según el Ministerio de Salud del territorio. El departamento, que forma parte del gobierno encabezado por Hamás, mantiene registros de víctimas que se consideran, por lo general, fiables, pero no ofrece un desglose entre civiles y combatientes.

Reportan ataques en Saná, la capital yemení controlada por los hutíes

Medios hutíes, que cuentan con el respaldo de Teherán, dijeron que durante la madrugada del jueves se registraron ataques en Saná, la capital de Yemen, que está en manos de los rebeldes. La televisora al-Masirah, controlada por el grupo, culpó a Arabia Saudí. The Associated Press no pudo verificar de forma independiente estas afirmaciones.

Dos residentes, uno en el sur y otro en el norte de la ciudad, dijeron que escucharon explosiones durante la noche.

Khalil al-Makhlafi, que vive en la parte sur de Saná, señaló que su casa está ubicada cerca de campamentos militares, en una zona donde las explosiones son frecuentes.

"Tenemos que soportar estos ruidos de vez en cuando y tienen implicaciones para la salud de nuestros hijos", afirmó. La segunda residente, Randa al-Mahwiti, reportó haber escuchado explosiones en la parte norte de Saná.

La crisis humanitaria en Yemen se agrava

Responsables de Naciones Unidas y de una organización internacional participaron en inusuales visitas a un Yemen devastado por la guerra, y advirtieron que los donantes y los medios de comunicación están ignorando el empeoramiento de la crisis humanitaria.

Tom Fletcher, el jefe humanitario de la ONU, advirtió que el hambre afecta a millones de personas.

Por su parte, Jan Egeland, secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados, dijo en una visita separada esta semana que millones de personas en el norte de Yemen dependen de un puñado de grupos de ayuda nacionales e internacionales "sobrecargados y con financiación insuficiente". Instó a todas las partes a proteger a los civiles y permitir el reparto de ayuda humanitaria.

En Yemen, 360.000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares desde el recrudecimiento de la guerra en en agosto, según las cifras de la ONU, mientras los combates entre los rebeldes hutíes respaldados por Irán y las fuerzas del gobierno apoyadas por Arabia Saudí, continúan en distintos puntos.

Petrolero informa de explosión en aguas al oeste de Dubái

La Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés), que depende del ejército británico, informó a primera hora del jueves que el capitán de un petrolero ubicado a 93 kilómetros (58 millas) al oeste de Dubái reportó una explosión causada por "un proyectil desconocido muy cerca" de la embarcación durante la noche. La UKMTO dijo que no se reportaron daños en el petrolero y toda la tripulación estaba a salvo y localizada.

Recientemente ha producido un repunte de incidentes con buques comerciales en el estrecho de Ormuz y en aguas próximas La estratégica vía marítima en la boca del golfo Pérsico —por donde antes de la guerra pasaba aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural comercializados en el mundo— ha quedado prácticamente cerrada por los ataques de Irán contra la navegación desde el inicio de la guerra en febrero.

Octubre registró la mayor cantidad de ataques reportados contra la navegación comercial desde marzo, en las primeras semanas del conflicto, según la UKMTO, que también ha señalado que algunos buques se han mostrado reacios a reportar incidentes.