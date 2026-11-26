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La Arena Potosí fue uno de los principales blancos de las críticas del alcalde Enrique Galindo Ceballos durante la sesión de Cabildo, donde cuestionó que el Gobierno del Estado destine recursos públicos a proyectos que terminan bajo la administración de particulares.

"Yo, en lugar de la Arena, hubiera hecho la presa de Las Escobas", lanzó, al considerar que la capital necesita más infraestructura para garantizar el abasto de agua que recintos de entretenimiento.

Sus declaraciones surgieron luego de que el regidor del PVEM, Gustavo Mercado Garay, afirmara que la ciudad vive de las obras estatales, entre ellas la Arena Potosí y el puente de la Familia. "Yo creo que la Arena Potosí es el más amplio repudio que pudiéramos tener, porque no genera absolutamente nada, lo administra un particular, no lo administra el Gobierno del Estado", reprochó Galindo, quien extendió el señalamiento al Dinoasis, al asegurar que ambos proyectos cuentan con inversión estatal.

El alcalde también aprovechó la discusión del dictamen para redirigir los recursos de la subasta de terrenos municipales, originalmente destinados al paso a desnivel del Saucito, para responsabilizar a la Contraloría Estatal del retraso en las

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obras municipales.

Acusó que, mediante un manejo "estrictamente politiquero", ha bloqueado el desarrollo de la capital e impedido ejercer más de 600 millones de pesos. "No nos dejan y no dejan a la ciudad", reclamó.

En respuesta a los señalamientos de Mercado Garay, defendió que el Ayuntamiento sí ha cumplido con los procesos de licitación, a diferencia de las obras estatales.