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ZÚRICH (AP) — La FIFA fue víctima de un ciberataque que permitió a piratas informáticos acceder a lo que el organismo rector mundial del fútbol describió el jueves como "un conjunto limitado de información personal y empresarial".

Detalles confirmados sobre el ciberataque a FIFA

"La FIFA está trabajando estrechamente con las autoridades pertinentes, incluidas las fuerzas del orden", informó la organización en un comunicado enviado a The Associated Press.

No indicó cuándo ocurrió el ciberataque ni la naturaleza precisa de la información vulnerada.

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La semana pasada, un grupo que se hace llamar Handsome Boy Hacking Club publicó en X una captura de pantalla de lo que afirmó que eran archivos de la FIFA. Tres días después, pareció atribuirse el ataque al responder a una publicación que decía que se habían filtrado más de 12 gigabytes de documentos internos.

Reacciones y contexto institucional

"La FIFA condena en los términos más enérgicos posibles la adquisición y publicación ilícitas de información, en particular de datos personales", dijo el organismo. "Estas acciones constituyen una violación grave e inaceptable de la privacidad y pueden tener consecuencias significativas para las personas afectadas".

La filtración se produce en un momento en que la FIFA y su presidente Gianni Infantino están en la mira después de que fracasara su plan secreto y hermético para vender participaciones del Mundial a inversores privados.

Infantino también intenta extender su presidencia de la FIFA, que lleva 11 años, hasta 2031. Es el favorito cuando se celebre la elección el 18 de marzo, y los otros candidatos son el japonés Kohzo Tashima y el francés Philippe Diallo.