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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 25 (EL UNIVERSAL).- Los héroes más poderosos del universo volverán a reunirse en la pantalla grande. Después de años de batallas, alianzas y despedidas, los Avengers preparan su regreso con "Avengers: Doomsday", la nueva cinta de Marvel Studios que promete cambiar el rumbo de su universo cinematográfico.

Disney+ presenta selección especial para fans

El estreno será este próximo 17 de diciembre, pero mientras crece la expectativa por conocer el destino de nuestro mundo, Disney+ lanzó una selección especial para que los fanáticos repasen algunas de los momentos claves de esta saga.

Bajo el título "Cuenta regresiva para Avengers: Doomsday", la plataforma eligió 15 películas y series que recorren distintas etapas de Marvel, desde las primeras apariciones de los X-Men hasta las misiones que abrieron las puertas del multiverso. ¿Cuáles son y por qué vale la pena volver a ellas antes del estreno?

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*X-Men (2000). La película presenta a los mutantes liderados por Charles Xavier y su enfrentamiento con Magneto. Entre sus protagonistas están Hugh Jackman, Patrick Stewart e Ian McKellen.

*X2 (2003). La segunda entrega profundiza en el conflicto entre humanos y mutantes. Wolverine, Xavier y Magneto deberán unir fuerzas ante una amenaza que pone en peligro a toda su comunidad.

*Capitán América: El primer vengador (2011). La historia de origen de Steve Rogers, quien se convierte en el Capitán América durante la Segunda Guerra Mundial y combate a la organización HYDRA.

*The Avengers: Los Vengadores (2012). Iron Man, Capitán América, Thor, Hulk, Black Widow y Hawkeye se unen por primera vez para enfrentar una amenaza encabezada por Loki.

Cronología y personajes clave en la saga Avengers

*Avengers: Infinity War (2018). Los superhéroes deben enfrentarse a Thanos, quien busca reunir las Gemas del Infinito para alterar el destino del universo.

*Avengers: Endgame (2019). Los sobrevivientes de la batalla contra Thanos intentan revertir sus consecuencias y recuperar a quienes desaparecieron tras el chasquido.

*Loki (2021). La serie protagonizada por Tom Hiddleston explora las ramificaciones de las acciones del dios del engaño y el funcionamiento de la Autoridad de Variación Temporal (AVT).

*Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos (2021). Simu Liu interpreta a un joven que debe enfrentar su pasado familiar y a su padre, líder de una peligrosa organización.

*Spider-Man: Sin camino a casa (2021). Peter Parker enfrenta las consecuencias de que su identidad sea revelada, mientras un hechizo abre la puerta a otras realidades y versiones de personajes conocidos.

*Pantera Negra: Wakanda por siempre (2022). Tras la muerte de T'Challa, Shuri y el resto de Wakanda deben proteger su nación ante nuevas amenazas, entre ellas Namor y el reino submarino de Talokan.

*Capitán América: Un nuevo mundo (2025). Sam Wilson asume plenamente el legado del Capitán América y se ve involucrado en un conflicto internacional que amenaza con desatar una crisis.

*Deadpool & Wolverine (2024). Wade Wilson vuelve a ponerse el traje de Deadpool y busca la ayuda de Wolverine para evitar que su universo desaparezca.

*Doctor Strange en el multiverso de la locura (2022). El hechicero interpretado por Benedict Cumberbatch se adentra en distintas realidades y descubre los peligros que implica alterar el multiverso.

*"Thunderbolts" (2025). Un grupo de antihéroes, entre ellos Yelena Belova, Bucky Barnes y John Walker, es reunido para cumplir una misión que los obliga a confrontar su pasado.

*Los 4 Fantásticos: Primeros pasos (2025). La primera familia de Marvel debe defender a su mundo de Galactus y Silver Surfer, en una historia ambientada en una realidad retrofuturista inspirada en los años 60.

Todas estas producciones están disponibles en Disney+, aunque la plataforma recuerda que no es necesario completar la lista para disfrutar de la nueva cinta.