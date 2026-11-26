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En operativos desplegados por toda la entidad, la Guardia Civil Estatal detuvo en las últimas horas a 32 personas por su probable participación en delitos contra la salud, robo, violencia familiar, portación de arma prohibida y delitos contra la seguridad vial.

Durante estas acciones las y los elementos de la GCE también recuperaron dos vehículos con reporte de robo y se aseguraron 357.2 gramos de marihuana, 158 dosis de la droga conocida como "cristal", un teléfono celular y 150 pesos en efectivo.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) mantiene operativos permanentes de vigilancia y prevención en la entidad, con el propósito de fortalecer la presencia policial.

Por otro lado, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), la Secretaría desarrolló una jornada de actividades en las cuatro regiones, dirigidas al personal de la institución, estudiantes, ciudadanía y mujeres que se encuentran en los centros penitenciarios, con el propósito de promover el respeto, la igualdad y el acceso a herramientas de protección.

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Como parte de las acciones de proximidad y sensibilización, integrantes de la Unidad Especializada en Atención a la Violencia de Género (UEAVG) distribuyeron moños e información a la ciudadanía en la capital potosina.

La jornada también contempló actividades de sensibilización al interior de los centros penitenciarios de todo el estado.

Con estas acciones, según la SSPC, se amplían las actividades de información, prevención y proximidad social a distintos sectores de la población, y refrenda su compromiso de contribuir a entornos de respeto, igualdad y protección para las mujeres. Ante una emergencia está disponible el 9-1-1, las 24 horas, mientras que el 089 permite realizar denuncias anónimas.