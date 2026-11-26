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Una colisión entre dos camionetas, en la colonia Genovevo Rivas Guillén, en Soledad, terminó solamente con daños materiales, sin que ninguna persona resultara lesionada.

La mañana de este miércoles, alrededor de las siete horas, el conductor de una camioneta Nissan Urban de transporte de personal circulaba sobre la calle de Clemente Hernández y al llegar a la avenida Ponciano Arriaga impacta por alcance a una camioneta pick-up Toyota Tacoma, proyectándola contra un poste de alumbrado público, que terminó derribado.

Tras los múltiples impactos, la camioneta finalizó volcada sobre su costado izquierdo. Sin embargo, el conductor logró salir por su propio pie, aunque con varios golpes los cuales no requirieron su traslado a una clínica para su atención especializada.

Por otra parte, el grupo de trabajadores que estaba siendo desplazado a bordo de la Nissan Urban también resultó con múltiples golpes. Asimismo, socorristas los atendieron, pero determinaron que no era necesario llevar a alguien a un hospital.

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Las unidades finalizaron con fuertes daños y tuvieron que ser retiradas con ayuda de una grúa, que las llevó a una pensión, mientras los involucrados llegan a un acuerdo para reparar los daños.

Minutos después del siniestro, peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento arribaron al lugar para tomar conocimiento del hecho y realizar las diligencias correspondientes, aunque los conductores esperaban poder arreglarse mediante sus aseguradoras.