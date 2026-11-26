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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 25 (EL UNIVERSAL).- El 48.4% de los policías municipales en México carece de seguro de vida, 74.3% no tiene acceso a servicios psicológicos, 92.4% no dispone de créditos para vivienda y 36.9% percibe salarios de hasta 10 mil pesos mensuales, revela el estudio "Policía desprotegida: Ruta para su dignificación laboral", elaborado por México Evalúa.

México Evalúa detalla precariedad laboral en policías municipales

"Como en cualquier otro ámbito laboral, es incongruente esperar un trabajo excepcional de las y los policías si no cuentan con condiciones mínimas de desarrollo, que incentiven la lealtad hacia la sociedad y sus corporaciones", advierte la organización.

El diagnóstico, elaborado con cifras de 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), documenta que 9.6% de los elementos percibe menos de 5 mil pesos mensuales, mientras que 2.2% desempeña sus funciones sin recibir remuneración alguna.

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Secretariado Ejecutivo señala salario digno para policías municipales

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública estima que un policía necesita un salario mensual neto de 16 mil 688 pesos, sin considerar bonos y a precios de 2024, para garantizar condiciones de vida dignas para él y su familia.

Sin embargo, 30% de los agentes municipales recibe entre 10 mil y 15 mil pesos mensuales y apenas 8% obtiene ingresos superiores a 20 mil pesos.

Las carencias laborales se extienden a las prestaciones más elementales: 9.2% no recibe aguinaldo, 20.1% carece de vacaciones pagadas y 30.6% no dispone de prima vacacional.

De acuerdo con la investigación, sólo 91 mil 106 policías municipales, equivalentes a 52.5% del total, están incorporados a un esquema de seguridad social considerado válido por México Evalúa.

En tanto, apenas 26.1% cuenta con un fondo o seguro de ahorro para el retiro, 8.3% tiene acceso a guarderías y 8.7% dispone de seguro de gastos médicos mayores.

Pese a los riesgos que enfrentan en el desempeño de sus funciones, sólo 21.4% cuenta con apoyos para sus familiares en caso de fallecer en el cumplimiento de su deber y 5.5% dispone de esta prestación en caso de desaparición.

Además, 71.2% carece de asesoría jurídica, 78% no tiene acceso a comedores en sus instalaciones de trabajo y 72.4% no recibe vales ni bonos de despensa.

La precariedad también afecta a sus hijos, pues 91.4% de los elementos no dispone de becas escolares para ellos y 94.1% carece de apoyos para la adquisición de útiles.

México Evalúa señala que entre 2020 y 2022 alrededor de 16 mil policías municipales abandonaron sus cargos, cifra equivalente a 8.4% de los elementos registrados al inicio de ese periodo.

Considera que los bajos salarios, las jornadas extenuantes, la falta de seguridad social y el equipamiento inadecuado dificultan tanto la permanencia de los agentes como la incorporación de nuevos elementos.

Estas condiciones contrastan con la importancia de las corporaciones municipales en la seguridad pública, pues realizan 75.9% de las puestas a disposición ante el Ministerio Público a nivel nacional.

El estudio destaca que los policías tienen derecho a 12 prestaciones laborales y de seguridad social, además de los beneficios de un esquema complementario que deben establecer los gobiernos locales.

Sin embargo, más de la mitad sólo tiene acceso a cuatro prestaciones: aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y seguro de vida.

México Evalúa propone establecer un estándar de condiciones laborales para las corporaciones municipales, acompañado de mecanismos de financiamiento que permitan garantizar salarios dignos, seguridad social y protección económica para los agentes y sus familias.