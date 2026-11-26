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La propuesta de Ley de Hacienda para el año entrante que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona presentó al Congreso contiene incrementos significativos en el rubro de venta de alcohol, trámites en el Registro Estatal de Peritos y en trámites de Protección Civil, además de la creación de nuevos derechos a los autos de alquiler vía aplicación.

Incrementos en venta de bebidas alcohólicas y trámites notariales

Una comparación de la iniciativa con la versión vigente de la ley arroja incrementos de más del 300% en varias obligaciones fiscales locales. lo que, combinado con nuevos tributos, en el balance general refleja un carácter claramente recaudatorio de la reforma.

El rubro más afectado es el de la venta de bebidas alcohólicas, que enfrenta un agresivo esquema de incrementos.

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La reforma a los artículos 67 y 68 de la Ley de Hacienda prevé alzas de entre 100% y 317% en la tramitación de licencias nuevas y refrendos a supermercados, tiendas de conveniencia, casinos y centros de espectáculos.

El alza extrema es en la licencia inicial de venta de bebidas de alta graduación para supermercados, que pasa de 825 Unidades de Medida y Actualización (UMA) a 3,445 UMA, un aumento de 317%.

Para minisúpers y tiendas de conveniencia, el alza será de 251%; y para casinos, 222%.

En los toros, palenques y ferias, el incremento propuesto es de 195% y en restaurantes y bares el alza será de 53%.

En lo que toca a las bebidas de baja y media graduación, las alzas oscilan entre 139% y 295%, dependiendo del tipo de negocio.

Además, se añaden cargos nuevos por la venta de alcohol en botella abierta o cerrada de entre cinco y diez UMA.

Los profesionistas, técnicos o especialistas que pretendan inscribirse en el Registro Estatal de Peritos, mediante el cual la Secretaría General de Gobierno controla a quienes están facultados para emitir avalúos o certificaciones, también resultan fuertemente afectados por los incrementos.

Los cambios en el artículo 63 prevén alzas de entre 117% y 191% en el registro, refrendo o revalidación de credenciales.

Algunos trámites notariales, como la certificación de existencia de testamento, subirán 43.5%. También se crean tres nuevos cobros de entre dos y siete UMA.

Nuevos derechos para autos de alquiler y Protección Civil

Las Empresas de Redes de Transporte, es decir, las de alquiler de unidades por aplicación, enfrentarán una nueva normatividad fiscal, el artículo 70 TER, que les obligará a pagar cinco nuevos derechos, con cuotas de 100 UMA por alta vehicular, 75 UMA por revisión anual, de 1.5% del monto del viaje que realicen, además de cobros por registro de operador, cursos de capacitación y gafetes.

También se crea un nuevo derecho de Protección Civil, de opinión técnica, que va de las 26 a 35 UMA.