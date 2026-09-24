Ataques rusos con drones dejan ocho civiles muertos en Ucrania

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KIEV, Ucrania (AP) — Los ataques nocturnos rusos con drones y misiles contra Ucrania dejaron al menos ocho civiles muertos, dijeron las autoridades el jueves, mientras la invasión de Moscú al país vecino, que comenzó hace cuatro años y medio, continúa pese a los renovados llamados a alcanzar un acuerdo en la Asamblea General de Naciones Unidas de esta semana.

Muertes civiles en Járkiv y Kiev por ataques rusos

Un ataque en la región nororiental ucraniana de Járkiv mató a seis trabajadores agrícolas e hirió a otros 12, reportó el ministro del Interior, Ihor Vyhivskyi. Un operativo en la capital, Kiev, se cobró la vida de un hombre y una mujer, agregó, mientras que funcionarios del puerto de Odesa, en el sur, también informaron de un intenso bombardeo.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, pidió el miércoles por la noche en un discurso ante Naciones Unidas que se prive a Rusia de ingresos mediante sanciones y vetos comerciales, negándole el dinero que necesita para prolongar la guerra. En anteriores asambleas de la ONU, tanto él como otros líderes han intentado presionar al Kremlin para que abandone sus ambiciones en Ucrania.

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Reacciones oficiales y contexto diplomático

Pero a pesar de los años de esfuerzos diplomáticos no hay señales de avances para poner fin a una guerra que ha tenido repercusiones en el suministro mundial de alimentos y energía, además de tensionar gravemente las relaciones entre Rusia y Occidente.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, reiteró la exigencia de Moscú de un acuerdo de paz integral, no una pausa temporal de las hostilidades, tras el llamado de Ucrania a un alto el fuego completo e incondicional.

"Creemos que es necesario buscar la paz, no una tregua temporal", dijo Peskov a reporteros el jueves. La exigencia rusa de que Ucrania renuncie a parte de su territorio, entre otras cosas, es inaceptable para Kiev.

La guerra aérea se ha intensificado en los últimos meses. Rusia sigue golpeando a Ucrania con misiles de crucero y balísticos, potentes bombas planeadoras y drones a reacción, mientras que los aviones no tripulados ucranianos de largo alcance alcanzan refinerías y empresas que forman parte de la columna vertebral de la economía rusa.

En el último año no ha habido apenas cambios en la línea del frente, se extiende por unos 1.250 kilómetros (800 millas) en el este y el sur de Ucrania, donde una enorme cantidad de drones limita el movimiento en ambos bandos.

Ataques rusos, un calvario para los civiles ucranianos

La ofensiva contra Kiev causó daños en más de 50 emplazamientos civiles, incluyendo edificios de apartamentos, oficinas de correos, una maternidad y una planta textil, dijo Vyhivskyi, el ministro del Interior.

Rusia ha atacado repetidamente trenes, centros comerciales, supermercados y gasolineras, entre otros lugares, lo que deja a la población civil en vilo.

Valentyna Kolosenko, una residente en la capital, de 49 años, contó que la sólida puerta de roble detrás de la que se encontraba la salvó de las tres explosiones que se produjeron alrededor de su casa. Sostuvo que aguantará las penurias, aunque está asustada.

"Todo está paralizado. Nada funciona", declaró a The Associated Press. "Llegar al trabajo es increíblemente difícil y aterrador".

Liubov Paziuk, una pensionista de 74 años cuyas ventanas de su casa en Kiev quedaron destrozadas, señaló que sigue decidida a resistir el embate ruso. "No nos acostumbramos, nos adaptamos, porque solo tenemos una opción: quedarnos aquí, en nuestra tierra, pese a todo", afirmó.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que el ejército atacó durante la noche fábricas de armamento, instalaciones de telecomunicaciones y centros logísticos en Kiev y en la región de Odesa.

Naciones Unidas afirmó la semana pasada que en los primeros ocho meses de 2026 murieron y resultaron heridos más civiles ucranianos que en todo el año pasado. En agosto, la campaña rusa se cobró la vida de al menos 368 civiles e hirió a otros 2.314, según la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU en Ucrania.

"La escalada del terror por parte de Rusia demuestra que la diplomacia activa debe ir de la mano con una presión devastadora sobre el régimen de (el presidente, Vladímir) Putin y un apoyo inquebrantable a la defensa de Ucrania", escribió el ministro ucraniano de Exteriores, Andrii Sybiha, en X.

A medida que se acerca de nuevo el invierno, donde es habitual que las temperaturas marquen valores negativos, Zelenskyy dijo que es probable que las cosas empeoren. Pero prometió seguir luchando.

"Los ucranianos entienden que este invierno podría ser muy duro. Pero, como respuesta, no tendremos otra opción que hacerlo doloroso también para Rusia", afirmó en redes sociales. "Y precisamente por eso decimos que son importantes y necesarias medidas de desescalada antes del invierno".

Ataques ucranianos y violaciones aéreas en países vecinos

Funcionarios en el oeste de Rusia reportaron el jueves ataques ucranianos de largo alcance, pero ofrecieron pocos detalles.

Fragmentos de un dron ucraniano dañaron un edificio administrativo de una refinería de petróleo en la región de Rostov, pero no se produjo un incendio, dijo el gobernador, Yuri Slyusar.

En la provincia de Krasnodar, fragmentos de otro avión no tripulado enemigo causaron un breve incendio en las instalaciones de un complejo industrial, de acuerdo con autoridades regionales de emergencias.

Por el momento, funcionarios ucranianos no realizaron comentarios al respecto.

Drones entran en Rumanía y Moldavia

El Ministerio de Defensa Nacional de Rumania dijo el jueves que un dron entró en su espacio aéreo durante cuatro minutos antes de estrellarse cerca de una localidad del norte del país, próxima a la frontera con Ucrania.

El ministerio había movilizado antes dos aviones de combate F-16 rumanos y dos F-18 españoles para vigilar su espacio aéreo en dos ubicaciones separadas después de que se detectara una serie de drones en Ucrania cerca de la frontera.

Las autoridades no dijeron a quién pertenecía el dron.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Moldavia indicó que registró una serie de incursiones en su espacio aéreo durante la ofensiva rusa contra la vecina Ucrania. Los incidentes llevaron a las autoridades a cerrar parte del espacio aéreo del norte del país, agregó.