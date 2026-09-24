Autoridades mexicanas despliegan 15 mil efectivos ante huracán Polo

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CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Los pobladores de la costa mexicana en el océano Pacífico apilaban sacos de arena para proteger comercios frente a la playa y evacuaban viviendas, mientras la Isla Grande de Hawai y Maui se preparaban para posibles inundaciones catastróficas, ya que dos tormentas separadas avanzaban por el Pacífico el jueves.

Huracán Polo y su impacto en México

Las fuertes lluvias del huracán Polo podrían provocar inundaciones y deslaves en México, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés). En lugares como la ciudad portuaria de Lázaro Cárdenas, el mar se abrió paso hasta algunas viviendas el jueves, y dejó muebles esparcidos en las calles.

Polo ha oscilado entre la categoría 4 y 5, las dos más altas. Se prevé que los vientos más intensos permanezcan en el mar, mientras el centro de la tormenta bordea la costa antes de internarse en el mar.

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Más al oeste en el Pacífico, la tormenta tropical Nolo se desarrollaba frente al extremo sur de la Isla Grande de Hawai y los meteorólogos esperan que condiciones de huracán azoten el estado para la noche del viernes. Las lluvias podrían dejar más de 60 centímetros (2 pies) de acumulación en islas que aún sufren las secuelas de una serie de tormentas. Las escuelas cerraron por el resto de la semana.

La serie de huracanes se produce mientras el fenómeno meteorológico El Niño provoca importantes cambios ambientales en todo el mundo, alimentando la sequía en algunas zonas e inundaciones en otras. Como El Niño tradicionalmente amortigua la temporada de huracanes en el Atlántico, tiende a impulsar la actividad de ciclones tropicales en el Pacífico, con aire húmedo y pocos vientos cortantes.

Acciones oficiales y preparación ante Polo

Polo podría causar inundaciones y deslaves en costas de México

Las autoridades mexicanas se afanaban en abrir refugios y desalojar a la gente de las playas, mientras los residentes de las costas intentaban proteger los negocios por temor a que pudieran ser arrasados. Los habitantes de zonas de alto riesgo están siendo evacuados.

Gran parte del temor de los locales se deriva de huracanes ocurridos en años anteriores que devastaron ciudades a lo largo de la costa del Pacífico, en particular el huracán Otis en 2023, que inesperadamente sumió a Acapulco en el caos durante semanas.

"Hay un poquito de miedo, que ya lo vivimos en Otis. Hay personas que dice que no, que no (iba a pasar nada), y lo vivimos. Así que uno queda ciscado", dijo Gonzalo Ramírez, un cantinero de la ciudad.

El estado de Guerrero corría un riesgo especial de sufrir inundaciones y deslaves, según el NHC. Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extendían hasta 205 kilómetros (125 millas) desde el ojo de la tormenta. Tras alejarse de tierra, se pronosticaba que Polo se dirija de vuelta hacia la costa de México más al norte el sábado.

La región más amenazada por Polo está a lo largo de la costa rural y montañosa de Michoacán y Guerrero, salpicada por algunos pequeños pueblos turísticos y puertos. Gran parte de la zona está marcada por la pobreza y los residentes se quejan habitualmente de que las autoridades los abandonan para que se las arreglen solos durante los desastres naturales.

Las autoridades mexicanas han desplegado 15 mil efectivos de seguridad a lo largo de la costa y suspendieron las clases como medida preventiva. Las autoridades no informaron por el momento cuántas personas habían sido evacuadas.

Tormenta Nolo y situación en Hawai

Otro huracán podría azotar Hawai el viernes

Los meteorólogos dijeron que la tormenta tropical Nolo podría convertirse en un huracán de categoría 3 o mayor y dejar 50 centímetros (20 pulgadas) de lluvia en la Isla Grande, con posibles cantidades mayores hasta el sábado.

La isla de Maui también podría sufrir inundaciones y deslaves, dijo el NHC.

Aunque se esperan vientos fuertes, la principal preocupación es la posibilidad de inundaciones repentinas, dijo John Bravender, meteorólogo de coordinación de alertas del servicio meteorológico, durante una conferencia de prensa el miércoles por la tarde.

Las fuertes lluvias que llegarán a la Isla Grande podrían afectar la misma región del sureste que fue golpeada con fuerza en agosto por el huracán Lala.

"Por sí solo podría causar inundaciones catastróficas, pero cuando lo sumas a suelos en los que ha llovido intermitentemente durante los últimos dos meses... esa lluvia podría causar aún más daños", manifestó.

Autoridades de Hawai pidieron a los residentes que preparen kits de emergencia, y el gobernador emitió una proclama de emergencia, activando a más de 230 miembros de la Guardia Nacional de Hawai.

Hawaiian Electric, la principal empresa eléctrica del estado, indicó que los equipos que habían ayudado a Kauai a restablecer la electricidad tras el huracán Lowell de este mes regresarían a Oahu, Maui y la Isla Grande para prepararse de cara a la próxima tormenta.

Odalys y Fay no están cerca de tierra

En el Atlántico norte, la tormenta tropical Fay se volvió a formar a primera hora del jueves, indicó el NHC. Se encontraba a casi 1,600 kilómetros (mil millas) al oeste-suroeste del archipiélago portugués de Azores.

En el Pacífico, el huracán Odalys se ubicaba a unos 1,785 kilómetros (1,110 millas) al oeste-suroeste del extremo sur de la península de Baja California, en México.