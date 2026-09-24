Gobierno Trump pide a Corte Suprema reactivar deportaciones a terceros países

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WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump pidió el jueves a la Corte Suprema de Estados Unidos que vuelva a despejar el camino para continuar con deportaciones rápidas de inmigrantes a terceros países con los que no tienen vínculos.

Gobierno Trump busca reactivar deportaciones a terceros países

El gobierno pidió una suspensión inmediata de las órdenes de tribunales inferiores que determinaron que las personas deben tener la oportunidad de objetar antes de que el gobierno de Estados Unidos las deporte a países distintos de sus lugares de origen.

Los jueces ya habían permitido que los vuelos de deportación continuaran temporalmente cuando el caso llegó ante ellos el año pasado. Desde entonces, un tribunal de apelaciones confirmó el fallo final de un juez con sede en Boston que establece que los migrantes deben tener una oportunidad real de argumentar que una deportación a un tercer país los pondría en peligro de persecución o tortura.

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Corte Suprema y gobierno Trump en deportaciones a terceros países

El fallo no prohibió esas deportaciones de manera absoluta, pero sí alarga el proceso. El gobierno sostiene que esto ya ha provocado la cancelación de un vuelo que transportaba a 70 personas a tres países.

"El gobierno ha podido expulsar a miles de extranjeros a terceros países en los últimos meses, y miles más son elegibles para esa expulsión", escribió el procurador general D. John Sauer.

El gobierno de Trump ha dicho que envía a personas a terceros países cuando no puede devolverlas rápidamente a sus países de origen. Esos gobiernos de terceros países ofrecen garantías de que las personas no serán perseguidas ni torturadas, señalaron abogados.

Los requisitos legales de los tribunales inferiores significarían retrasos en cascada y podrían obligar a rehacer acuerdos con países extranjeros, escribieron abogados.

James Percival, el asesor jurídico del Departamento de Seguridad Nacional, dijo el miércoles en X que 25.000 personas que vivían en Estados Unidos ilegalmente han sido deportadas a terceros países, y calificó esas deportaciones como "una herramienta esencial de seguridad pública".

La gran mayoría de los deportados han sido enviados a México, pero en virtud de una serie de acuerdos a menudo secretos, Estados Unidos ha deportado a miles más a una veintena de países, desde Liberia hasta Guyana.

Algunos se han encontrado en países de los que nunca habían oído hablar antes de su llegada. Algunos también enfrentan graves riesgos de seguridad y se quedan con pocas opciones salvo regresar a los países de origen de los que huían.

Este mes, abogados de dos hombres deportados a Guinea Ecuatorial afirmaron que fueron golpeados y retenidos a punta de pistola en un hotel convertido en centro de detención por policías que les cubrieron la cabeza con bolsas.

En su tuit, Percival incluyó un video de Taylor Swift sonriendo y señalando su anillo de bodas mientras celebraba un touchdown de su esposo, el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

"Cómo me mira mi esposa cuando le digo que hemos deportado a 25.000 extranjeros ilegales a terceros países", escribió Percival.

El caso se presenta en medio de una amplia ofensiva contra la inmigración por parte del gobierno de Trump, que se ha comprometido a deportar a millones de personas que viven ilegalmente en Estados Unidos.