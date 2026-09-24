México y Corea del Sur firman 17 acuerdos para cooperación bilateral

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las autoridades de México y Corea de Sur suscribieron el jueves 17 memorandos de entendimiento para fortalecer la cooperación económica, financiera, tecnológica, agrícola y en seguridad como parte del relanzamiento de la relación bilateral.

México y Corea del Sur fortalecen cooperación bilateral

Los documentos fueron firmados en el marco de la visita oficial de tres días que realiza a la capital mexicana el presidente de Corea de Sur, Lee Jae Myung, luego de participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

"Espero que ambos países podamos abrir un nuevo capítulo en nuestra relación de socios estratégicos", afirmó Lee en un mensaje que ofreció a los medios de comunicación, a través de una intérprete, al término de un encuentro que sostuvo con su par mexicana Claudia Sheinbaum en el palacio de gobierno.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para fortalecer y acelerar la cooperación las autoridades de ambos países acordaron un plan de acción a cuatro años, que según explicó el mandatario coreano contempla el desarrollo de una base institucional y vínculos en materia financiera y de cadenas de suministro.

Inversiones y comercio bilateral entre México y Corea del Sur

En México operan unas 2.000 empresas coreanas que han realizado desde hace dos décadas inversiones por más de 11.000 millones de dólares, que han convertido al país en el principal destino de las inversiones de Corea del Sur en Latinoamérica. Para 2025 el comercio bilateral alcanzó los 27.000 millones de dólares.

Ambos gobiernos se comprometieron también a avanzar en las negociaciones para la revisión del acuerdo de promoción y protección recíproca de las inversiones, evitar el ingreso de mercancías ilícitas y peligrosas, y la creación de un esquema crediticio de 100 millones de dólares entre los bancos de exportación e importación que se otorgaría a empresas mexicanas y coreanas, detalló Lee.

El gobernante asiático agradeció el apoyo de México para convertirse en un proveedor estable de crudo de Corea del Sur, e indicó que se espera acelerar la cooperación en inteligencia artificial y las tecnologías digitales y de defensa. "Vamos a contribuir para la mejora de la capacidad de la industria de defensa de México y para que podamos entrar juntos a terceros mercados", añadió.

Sheinbaum también mostró su disposición a impulsar la cooperación bilateral, y dijo en un mensaje a los medios que el liderazgo tecnológico de Corea del Sur, junto con las capacidades industriales, el talento y la posición geográfica de México ofrecen la oportunidad de "construir nuevas alianzas que fortalezcan nuestra competitividad".

Para impulsar la alianza las autoridades de ambos países firmaron 17 memorandos de entendimiento en materia económica, financiera, educativa, de seguridad, ciencia y tecnología, turismo y cultura, anunció la mandataria mexicana.

Más temprano, Sheinbaum adelantó que conversaría con Lee sobre el K-pop, que es muy popular en México, y la visita al país de algunas populares bandas coreanas como Stray Kids y BTS, que retornará a la capital mexicana el próximo año, según informó la mandataria.

En mayo la presidenta se reunió en el Palacio Nacional con los integrantes de BTS antes de unos conciertos que tenía programada la popular banda surcoreana en la capital mexicana.

Sheinbaum intercedió a inicios de año por los fans de BTS enviando una carta al presidente de Corea del Sur cuando los boletos se agotaron y muchos denunciaron reventa. La presidenta también dijo que se había puesto en contacto con los organizadores para ver si podían abrir más fechas de su gira mundial.