Senado rechaza resolución para frenar guerra con Irán

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WASHINGTON (AP) — Pese a la creciente ansiedad política por la guerra con Irán, los senadores rechazaron el jueves, por un estrecho margen, una resolución sobre poderes de guerra que buscaba detener la acción militar del presidente Donald Trump, a la que en gran medida se ha culpado del aumento de los precios de la gasolina y que se ha convertido en un punto álgido en las elecciones de mitad de mandato.

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El resultado de la votación en el Senado, de 49 votos a favor y 50 en contra, se produce días después del estridente discurso de Trump ante las Naciones Unidas en el que amenazó con “aniquilar” a Irán y probablemente fue la última oportunidad para que los legisladores dejaran constancia de su postura sobre la guerra antes de noviembre. A medida que el conflicto armado se prolonga, más republicanos se alejan del presidente, un inusual golpe contra Trump, mientras hacen campaña por el control del Congreso. El resultado en el Senado no alcanzó el objetivo, a pesar de que cuatro senadores republicanos se sumaron a la mayoría de los demócratas a favor de la resolución.

“Han estado haciendo el trabajo sucio para esta guerra ridícula e ilegal durante meses y meses y meses, y no han escuchado a sus electores”, afirmó el senador demócrata por Virginia, Tim Kaine, quien impulsó la resolución sobre poderes de guerra.

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Cerca de la mitad de los votantes rurales estadounidenses cree que la economía está peor ahora que cuando Trump regresó al cargo, según una nueva encuesta de The Associated Press en colaboración con KFF. Los costos de los alimentos, la gasolina y la atención médica figuran entre los principales puntos de dolor para los votantes rurales.

“Tenemos que romper el ciclo”, dijo el senador republicano por Carolina del Norte, Thom Tillis, quien se sumó al voto a favor.

Las senadoras republicanas Susan Collins, de Maine, y Lisa Murkowski, de Alaska, y el senador Rand Paul, de Kentucky, también votaron a favor de la resolución para poner fin a la guerra, como lo han hecho en muchos recuentos anteriores, y el senador demócrata John Fetterman votó en contra.

Esta es la 14ta vez que el Senado considera una resolución sobre poderes de guerra desde que Trump inició el conflicto el 28 de febrero.

Precios gasolina y división en el Congreso

Las resoluciones sobre poderes de guerra son, en gran medida, declaraciones políticas, sin toda la fuerza de la ley, pero se cuentan entre las herramientas más contundentes que tienen la Cámara de Representantes y el Senado para expresar su desaprobación hacia la Casa Blanca, sin llegar a cortar los fondos para las acciones militares de Trump. Al ser resoluciones, no llegan al escritorio del presidente para su firma.

Los republicanos, que controlan el Congreso, han evitado confrontar directamente a Trump por la guerra, que ya supera la marca de siete meses. Pero su inquietud está aflorando, ya que los precios de la gasolina, obstinadamente altos, hacen que los votantes enfrenten problemas de dinero en casa.

Los costos del diésel, en particular, casi se han duplicado y superan los 6 dólares por galón, según AAA.

Tras regresar de una gira por Iowa, Kansas y Nebraska para hacer campaña a favor de candidatos republicanos que de pronto están en riesgo en sus elecciones, el senador John Kennedy, de Luisiana, instó a Trump a dar un discurso a la nación en horario estelar para explicar la estrategia de la guerra con Irán y el objetivo final.

“Las personas están confundidas por la guerra y molestas por el costo de vida”, señaló.

Pero él y otros aún no estaban listos para votar en contra de la guerra.

“Mi propia opinión es que el enfoque ahora mismo debe estar en atacar los problemas del costo de vida”, afirmó el senador republicano por Misuri, Josh Hawley, quien se opone a la resolución sobre poderes de guerra y cree que el presidente actúa dentro de su autoridad para llevar a cabo la acción militar.

El líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, se burló del puñado de republicanos que ahora intenta distanciarse de lo que calificó como la economía fallida de Trump. “Ahora, de repente, están despertando”, dijo.

Los demócratas siguen impulsando votaciones sobre poderes de guerra en el Congreso.

A principios de este mes, la Cámara de Representantes aprobó por tercera vez una resolución sobre poderes de guerra, esta vez con siete republicanos que se unieron a los demócratas, incluidos dos de Iowa, un estado en disputa: el representante Zach Nunn y la representante Mariannette Miller-Meeks, donde los problemas de asequibilidad entre los votantes rurales dominan las campañas.

Sin embargo, los senadores rara vez han podido confrontar a Trump con la aprobación de una resolución sobre poderes de guerra.

En junio, el Senado aprobó una resolución de ese tipo después de que cuatro senadores republicanos se sumaran a los demócratas, pero los republicanos cambiaron de rumbo abruptamente al día siguiente, después de que Trump los reprendiera durante un almuerzo privado por el resultado.

En ese momento, el senador Bill Cassidy, de Luisiana, se plantó para defender su voto, solo para terminar en una discusión a gritos con Trump. Más tarde cambió su postura para oponerse a la resolución sobre poderes de guerra tras recibir una sesión informativa personal de la Casa Blanca.

La votación del jueves tiene que ver con una resolución que había sido aprobada por la Cámara de Representantes en julio con apoyo de los republicanos. La representante demócrata de Washington, Pramila Jayapal, autora de la resolución de la Cámara, dijo que el resultado en el Senado fue “una bofetada en la cara de los millones de estadounidenses que quieren que esta guerra termine”.

Alternativas y contexto legal

A medida que la guerra se prolonga, con un costo de 43.500 millones de dólares hasta ahora, el Congreso también busca otras formas de obligar a Trump a replantear su estrategia militar en Irán.

El representante Thomas Massie, el rebelde republicano de Kentucky, impulsó artículos de juicio político contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth, antes de que la cúpula republicana levantara abruptamente la sesión de la Cámara y enviara a los legisladores a casa para hacer campaña de cara a las elecciones, evitando cualquier posible votación sobre el asunto.

Los legisladores también tienen el poder del presupuesto para recortar el gasto militar, algo que los republicanos han sido reacios a hacer, pero que los demócratas aseguran que abordarán si ganan poder en las elecciones de mitad de mandato. La solicitud de la Casa Blanca de un paquete adicional de financiación por 87.600 millones de dólares para la guerra y otras necesidades ha quedado estancada en el Congreso.

Creada por primera vez tras la guerra de Vietnam como una forma de exigir responsabilidades a un presidente por acciones militares, la Ley de Poderes de Guerra ha constituido durante mucho tiempo una prueba del equilibrio de poder entre las ramas ejecutiva y legislativa del gobierno.

Aunque la Constitución estadounidense dice que solo el Congreso puede declarar la guerra, el presidente, como comandante en jefe, también puede emplear a las fuerzas armadas. La Ley de Poderes de Guerra busca aportar claridad al exigir que el presidente, dentro de los 60 días de cualquier acción de ese tipo, solicite la aprobación —o se arriesgue a la desaprobación— por parte del Congreso.