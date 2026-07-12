Ataques rusos vs. Ucrania matan a 6

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Kiev, Ucrania.- Ataques rusos contra Ucrania mataron a seis personas, entre ellas un niño, y dejaron 29 heridos, informaron las autoridades el sábado, y añadieron que las fuerzas ucranianas dañaron más de dos docenas de buques petroleros rusos y otras embarcaciones en el mar de Azov.

El intercambio de fuego se produjo en un momento en que Ucrania ha estado atacando con drones refinerías petroleras y otro tipo de infraestructura en toda Rusia para socavar el esfuerzo bélico ruso, lo que ha desencadenado una crisis generalizada de combustible ante la escasez de gasolina.

Moscú ha respondido intensificando su bombardeo sobre Kiev y otras ciudades, exponiendo la vulnerabilidad de Ucrania a los ataques con misiles.

El Estado Mayor General de Ucrania informó que 21 buques tanque utilizados para transportar petróleo y productos petrolíferos resultaron dañados durante la noche, además de cuatro remolcadores, dos barcos de carga y una embarcación de dragado. Las autoridades rusas detallaron que una persona murió en los ataques con drones ucranianos y que sólo cuatro barcos fueron atacados.

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En la región nororiental ucraniana de Sumy, cuatro personas murieron, entre ellas un niño, y 17 personas resultaron heridas cuando dos bombas planeadoras aéreas impactaron en una zona concurrida donde había civiles, dijo el jefe regional de Sumy, Oleh Hryhorov.

Al menos 11 personas, entre ellas un niño, resultaron heridas en un ataque nocturno ruso con misiles y drones contra Kiev el sábado en la madrugada, según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. En la región sureña de Odesa, dos personas murieron cuando un misil ruso impactó contra un edificio, dijo el jefe regional Oleh Kiper. Otro hombre resultó herido por metralla.

Se reportaron explosiones e incendios en los distritos Solomianskyi, Darnytskyi y Dniprovskyi de Kiev, informó el servicio de emergencias en un comunicado en Telegram.

Rusia lanzó 12 misiles de varios tipos, incluidos seis misiles balísticos, junto con 121 drones contra Ucrania durante la noche, informó el presidente ucraniano Volodímir Zelenski. Dijo que la mayoría de los drones y algunos de los misiles fueron derribados, pero los misiles balísticos alcanzaron sus objetivos, lo que reitera las graves deficiencias en la defensa antiaérea de Ucrania.

Las defensas antiaéreas del país indicaron que derribaron o suprimieron electrónicamente dos misiles y 111 drones. La Fuerza Aérea señaló que se registraron impactos directos en 11 lugares.