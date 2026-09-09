Aumentaron las exportaciones de China en agosto

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BANGKOK.- Las exportaciones de China se dispararon un 25% en agosto en comparación con el año anterior, impulsadas por la fuerte demanda de automóviles y bienes de alta tecnología, mientras su superávit comercial récord se amplió aún más, informó el martes su agencia de aduanas.

Los datos estuvieron, en términos generales, en línea con lo que esperaban los economistas y se conocen justo antes de una reunión prevista entre el líder chino Xi Jinping y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Está programada para finales de septiembre, aunque Beijing aún no ha confirmado la fecha exacta de la visita.

Se espera que el comercio sea uno de los temas clave de discusión entre Trump y Xi cuando ambos líderes se reúnen.

Las importaciones globales de China aumentaron un 28,2% en agosto respecto de hace un año, por encima del incremento del 27,5% de julio. Las exportaciones crecieron un 23,9% interanual en julio. El superávit comercial se amplió en agosto a 119.100 millones de dólares, frente a 112.500 millones de dólares en julio.

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Responsables de política económica en Estados Unidos y en otros lugares han expresado su preocupación por el abultado superávit comercial de China, que se disparó a un récord de 1,2 billones de dólares en el conjunto del año pasado. Beijing ha dicho que no busca maximizar su superávit comercial.

En agosto, las exportaciones de China a Estados Unidos totalizaron 42.500 millones de dólares, un 34,4% más interanual, en parte debido a un efecto base después de que aranceles más altos en Estados Unidos hicieron caer las exportaciones el año pasado. Las exportaciones de Estados Unidos a China el mes pasado fueron de 13.300 millones de dólares, lo que dejó un superávit comercial a favor de China de unos 29.200 millones de dólares, según datos chinos.

Las exportaciones a la Unión Europea aumentaron un 6,6%, mientras que las destinadas al Sudeste Asiático y América Latina subieron un 30,2% y un 17,5%, respectivamente.

Las exportaciones han superado de forma constante a las importaciones y están "encaminadas a llevar a un nuevo superávit comercial récord este año", afirmó Lynn Song, economista jefe para Gran China del banco neerlandés ING.