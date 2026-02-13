Autorizan EU inversiones y operaciones petroleras en Venezuela

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió dos licencias generales relacionadas con Venezuela, en materia de inversiones y de operaciones en el sector petrolero del país.

A través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) liberó la Licencia General 49, que "autoriza las negociaciones y la celebración de contratos contingentes para ciertas inversiones en Venezuela".

Así como la Licencia General 50, que "autoriza las transacciones relacionadas con las operaciones del sector de petróleo o gas en Venezuela de ciertas entidades".

Este viernes, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, afirmó que Venezuela y Estados Unidos trabajan en una agenda "muy rápida para consolidar" la cooperación bilateral. Ayer recorrió instalaciones petroleras de su nación junto con el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright.

Según Wright, su país ha trabajado siete días a la semana para emitir licencias que permitan a las empresas invertir en Venezuela y que puedan comprar insumos, crear nuevos empleos, aumentar la producción petrolera y los ingresos por exportaciones.