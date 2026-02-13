logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECIBE CÁLIDA BIENVENIDA

Fotogalería

RECIBE CÁLIDA BIENVENIDA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Autorizan EU inversiones y operaciones petroleras en Venezuela

Por El Universal

Febrero 13, 2026 10:32 a.m.
A
Autorizan EU inversiones y operaciones petroleras en Venezuela

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió dos licencias generales relacionadas con Venezuela, en materia de inversiones y de operaciones en el sector petrolero del país.
A través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) liberó la Licencia General 49, que "autoriza las negociaciones y la celebración de contratos contingentes para ciertas inversiones en Venezuela".
Así como la Licencia General 50, que "autoriza las transacciones relacionadas con las operaciones del sector de petróleo o gas en Venezuela de ciertas entidades".
Este viernes, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, afirmó que Venezuela y Estados Unidos trabajan en una agenda "muy rápida para consolidar" la cooperación bilateral. Ayer recorrió instalaciones petroleras de su nación junto con el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright.
Según Wright, su país ha trabajado siete días a la semana para emitir licencias que permitan a las empresas invertir en Venezuela y que puedan comprar insumos, crear nuevos empleos, aumentar la producción petrolera y los ingresos por exportaciones.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Autorizan EU inversiones y operaciones petroleras en Venezuela
Autorizan EU inversiones y operaciones petroleras en Venezuela

Autorizan EU inversiones y operaciones petroleras en Venezuela

SLP

El Universal

EU sufre dos incidentes en el Caribe
EU sufre dos incidentes en el Caribe

EU sufre dos incidentes en el Caribe

SLP

AP

Desastre tras paso del ciclón "Gezani"
Desastre tras paso del ciclón "Gezani"

Desastre tras paso del ciclón "Gezani"

SLP

AP

El fenómeno cobró la vida de al menos 36 personas y lesionó a más de 370 en Madagascar

Lufthansa cancela vuelos en Fráncfort
Lufthansa cancela vuelos en Fráncfort

Lufthansa cancela vuelos en Fráncfort

SLP

EFE