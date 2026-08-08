Balacera mortal en escuela de Tailandia

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Bangkok, Tailandia.- Un adolescente de 14 años mató este viernes a sus abuelos en la vivienda que compartían y después acudió a su escuela al norte de Bangkok, donde disparó contra profesores y compañeros, dejando al menos 5 fallecidos - todos maestros y personal del centro- y una treintena de heridos antes de suicidarse, según las autoridades del país.

El tiroteo, el más grave en Tailandia en casi cuatro años, fue "planeado con cuidado", manifestó el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, desde el lugar de los hechos, la prestigiosa Escuela Debsirin en Nonthaburi (unos quince kilómetros al noroeste de Bangkok).

Las primeras investigaciones apuntan a que el joven sufría de "estrés académico" ante la supuesta presión de sus abuelos para que sacase buenas notas, afirmó el dirigente a los medios.

"Por lo que hemos podido saber, el ataque comenzó en su casa, donde atacó a sus abuelos, quienes fueron sus primeras dos víctimas", señaló Anutin, quien aclaró que uno de ellos había sido profesor, sin especificar si de esa misma escuela.

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Después se dirigió al centro, de acuerdo con la reconstrucción policial, y disparó con una pistola que pertenecía a su abuelo contra docentes y alumnos, dejando allí un saldo preliminar de cinco fallecidos y más de una treintena de heridos, nueve de ellos en estado crítico, dijo Anutin.

La Policía tailandesa añadió que no se ha registrado la muerte de ningún estudiante, al contrario de lo que se había informado previamente, y que todos los fallecidos son profesores y personal del centro. El adolescente se quitó la vida después del brutal ataque , cuando aún tenía "más de 30 balas" disponibles.

Un familiar de uno de los profesores fallecidos afirmó a un grupo de periodistas, entre ellos EFE, que, según las conversaciones con su pariente, no cree que hubiera "señales de alerta".

"No hubo ningún problema (en su enseñanza). Todo era normal. No había nada fuera de lo común", declaró el familiar pidiendo el anonimato, y aclaró que su familiar fallecido era el vicedirector del centro y llevaba mucho tiempo trabajando en esta escuela.

Una sucesión de zapatos y mochilas abandonados daban cuenta de la salida precipitada de los alumnos de este centro para estudiantes de entre 12 y 18 años, mientras agentes de la Policía marcaban con señalizadores los casquillos de bala esparcidos por la escuela, que permanecerá cerrada hasta el 17 de agosto.