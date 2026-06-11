Banda ataca en Sudáfrica; hay 12 muertos

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Johannesburgo.- Una banda armada abrió fuego en un barrio pobre de la ciudad más grande de Sudáfrica, matando a 12 personas e hiriendo al menos a nueve, antes de huir en una miniván, informó la policía el miércoles.

El tiroteo ocurrió en un asentamiento informal del suburbio de Cleveland, en Johannesburgo, informó la policía. Al menos 10 atacantes participaron.

Desde hace tiempo, bandas del crimen organizadas compiten por el control de la minería ilegal y otras actividades en Johannesburgo. La policía no proporcionó un motivo, diciendo que están investigando.

La policía dijo en un comunicado que los atacantes "se desplazaron por la zona, abriendo fuego contra residentes y miembros de la comunidad en múltiples lugares antes de huir de la escena".

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Las víctimas fueron nueve hombres y tres mujeres, según la policía. Una vez murió en el lugar y otra víctima falleció en el hospital.

La policía está buscando a los sospechosos y su vehículo, pero no se han realizado arrestos.

El comisionado provincial Tommy Mthombeni calificó los asesinatos de "insensatos, desalmados y, hasta cierto punto, bárbaros". Señaló que era demasiado pronto para vincular la violencia con bandas de minería ilegal, pero que la policía estaba investigando. Dijo que la policía confiscó armas de fuego ilegales, incluidos fusiles de asalto, en una operación reciente en la zona y que se sabía que mineros ilegales operaban allí.

El miércoles por la mañana había ambulancias en el lugar para llevarse los cuerpos de las víctimas, mientras algunos miembros de la comunidad se apiñaban en grupos en las calles. Algunos dijeron que las balas alcanzaron sus casas.

El residente Nkosinathi Phatha dijo que su tío estaba entre los que fueron asesinados.

"Estaba durmiendo en casa con mi hija, pero todos nos despertamos cuando empezaron a sonar los disparos", dijo Phatha. "Todavía estoy temblando incluso ahora, mi niña todavía está traumatizada".

Los asentamientos informales en Sudáfrica son zonas residenciales no planificadas que son comunes en y alrededor de las grandes ciudades, donde las personas que buscan alojamiento permanente viven en chabolas u otras estructuras improvisadas.