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Sheinbaum recibe la Copa Mundial en Palacio Nacional

El evento marca el inicio oficial de la Copa Mundial de Futbol 2026 en territorio mexicano.

Por El Universal

Junio 10, 2026 09:06 p.m.
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Sheinbaum recibe la Copa Mundial en Palacio Nacional
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      CIUDAD DE MÉXICO, junio 10 (EL UNIVERSAL).- A un día del arranque de la Copa Mundial de Futbol, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en Palacio Nacional.

      Acciones de la autoridad

      A través de X, la mandataria federal agregó que además de a Infantino, recibió a representantes de federaciones y confederaciones "para darles la más cordial bienvenida a este gran país".

      ¿Qué declaró Claudia Sheinbaum sobre la Copa Mundial?

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      "Estamos en la víspera de la inauguración en México de la Copa Mundial de Futbol 2026", comentó Sheinbaum al develar la Copa.

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