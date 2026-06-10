Sheinbaum recibe la Copa Mundial en Palacio Nacional
El evento marca el inicio oficial de la Copa Mundial de Futbol 2026 en territorio mexicano.
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CIUDAD DE MÉXICO, junio 10 (EL UNIVERSAL).- A un día del arranque de la Copa Mundial de Futbol, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en Palacio Nacional.
Acciones de la autoridad
A través de X, la mandataria federal agregó que además de a Infantino, recibió a representantes de federaciones y confederaciones "para darles la más cordial bienvenida a este gran país".
¿Qué declaró Claudia Sheinbaum sobre la Copa Mundial?
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"Estamos en la víspera de la inauguración en México de la Copa Mundial de Futbol 2026", comentó Sheinbaum al develar la Copa.
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