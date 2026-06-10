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Taylor Swift asiste a Finales NBA en Madison Square Garden

El Madison Square Garden sigue siendo un lugar clave para eventos deportivos y posibles eventos privados.

Por AP

Junio 10, 2026 09:11 p.m.
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Taylor Swift asiste a Finales NBA en Madison Square Garden
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      NUEVA YORK (AP) — Taylor Swift asistió al cuarto partido de las Finales de la NBA entre los Knicks de Nueva York y los Spurs de San Antonio en el Madison Square Garden, el estadio que ha recibido mucha atención recientemente como posible lugar para su próxima boda con Travis Kelce.

      Swift llevaba una camiseta azul con "Stevie Knicks" impreso en letras naranjas y estaba sentada a pie de cancha la noche del miércoles. Asistió junto con las cantantes Este y Alana Haim, quienes también tenían referencias relacionadas con los Knicks en sus camisetas: "Knickole Kidman" y "Knickleback".

      A menos de un año del anuncio de su compromiso en agosto, los reportes sobre las inminentes nupcias de Swift y Kelce han alcanzado un punto álgido. TMZ y Page Six del New York Post comenzaron recientemente a insistir en que Swift y Kelce se casarán en el Garden a principios de julio, pese a sus estrechos vínculos con lugares que van desde Kansas City, Missouri, y Nashville, Tennessee, hasta Cleveland y Rhode Island.

      Swift y las hermanas Haim estuvieron entre varias celebridades presentes, incluidos habituales como Ben Stiller y Spike Lee. Swift y Kelce asistieron al tercer partido de las finales de la Conferencia Este entre los Knicks y los Cavaliers, no lejos de donde es originario el ala cerrada de los Chiefs de Kansas City, en Cleveland Heights, Ohio.

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      Este es el evento deportivo más reciente para Swift, quien junto con Kelce también asistió a un partido durante la Final de la Stanley Cup de la NHL hace un año en Sunrise, Florida.

      Los reportes sobre una boda en el Madison Square Garden siguen sin confirmarse, y un portavoz de Swift no ha respondido a las solicitudes de comentarios de The Associated Press sobre los planes de boda. El calendario de próximos eventos del estadio no muestra nada del 29 de junio al 6 de julio.

      Swift actuó por primera vez en el Madison Square Garden en 2009, durante su gira "Fearless", y celebró su cumpleaños número 30 en el estadio 10 años después como parte del "Jingle Ball" de iHeartRadio. Desde entonces, ha pasado a recintos más grandes cuando visita el área de Nueva York; sus conciertos de la gira Eras fueron justo al otro lado del río, en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey.

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