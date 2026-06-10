Laura Itzel Castillo y Kenia López discuten acaloradamente en Senado

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Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, y Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, protagonizaron un encontronazo luego de que panistas, priistas y morenistas discutieran acaloradamente por la conmemoración del "Halconazo" de 1971 y el "carro completo" del PRI en las elecciones en Coahuila del pasado 7 de junio.

Debate sobre el Halconazo y elecciones en Coahuila

La primera en "prender la mecha" fue Castillo Juárez, quien aseguró que lo hecho al país por el régimen del PRIAN no se puede remediar en un día o de la noche a la mañana, porque "el daño del neoliberalismo ha sido muy profundo".

Señaló que los cárteles del narcotráfico no se fundaron en los gobiernos de Morena, sino con las administraciones del PRI y el PAN.

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Recordó que el Cártel del Golfo se fundó en 1984; el Cártel de Sinaloa en 1987; el Cártel de Juárez en 1989; los Zetas se fundaron en 1997 y se separaron del Cártel del Golfo en 2010, pero en esos años no gobernaba Morena.

Está demostrado, subrayó, que la guerra contra el narcotráfico que emprendió "su prócer, Felipe Calderón, fue más bien una alianza entre el gobierno panista con el Cártel de Sinaloa". Por eso, subrayó, Genaro García Luna se encuentra en la cárcel en Estados Unidos.

En respuesta, la senadora del PRI Carolina Viggiano reconoció que "sin duda" México tiene muchos años con delincuencia organizada, "pero hoy está peor que nunca, porque se coludió con el gobierno, porque pone gobernadores, porque pone alcaldes, porque pone presidentes de la República.

"Y es imposible poder combatir a la delincuencia si son tus aliados, si son tus compañeros de lucha. Por eso no lo han podido hacer. Rompan el pacto de impunidad", exigió.

Reacciones y altercado en la sesión del Senado

Cuando subió a tribuna la diputada de Morena, Andrea Navarro, la misma que la semana pasada les dijo a los priistas que "dieron las nalgas", la senadora Lilly Téllez comenzó a increparla desde su escaño y a gritarle a los morenistas "narcos" y a pedirles que entreguen a Rubén Rocha Moya.

Esto provocó la crispación entre ambas bancadas, al grado de que tuvo que intervenir Castillo Juárez.

"Tiene que haber un coordinador, ¿no hay un coordinador en Acción Nacional para que coordine a su grupo parlamentario?, por favor", exigió. "Respétese a sí misma", le dijo a Téllez.

"Pues no hay nadie que la coordine, desde aquí del área de la Mesa Directiva tendría que verse que es una senadora del Partido Acción Nacional debería de haber orden", señaló, refiriéndose a Kenia López Rabadán, quien estaba sentada a su lado.

El desorden se apoderó de la sesión, por lo que Laura Itzel Castillo decretó un receso para permitir que se calmaran los ánimos.

Minutos después se reanudó la sesión y la panista López Rabadán pidió la palabra desde tribuna para responder a la presidenta de la Comisión Permanente, a quien le pidió "comportarse a la altura de la responsabilidad que tiene".

"Usted preside un cuerpo colegiado, no importa si lo que aquí se dice a usted le gusta o no. Yo he presidido la Cámara de Diputados y lo he hecho con honor, y a mis compañeros diputados les consta. Jamás, desde el micrófono de la Presidencia, me he atrevido a citar a su coordinador. "Nunca, incluso cuando sus diputados han estado intentando boxear hasta con sus propios compañeros.

"Compórtese como una mujer de Estado, porque claramente aquí cada legislador y legisladora tiene derecho a fijar su posición, cada legislador y legisladora representa a millones de mexicanos.

"Hoy usted, señora presidenta, se atrevió a citar a su padre, hónrelo, hónrelo con pluralidad, hónrelo con respeto, con altura de miras, porque, por supuesto, aquí cada legisladora y cada legislador tiene derecho a defender su posición política e ideológica. Señora presidenta del Senado, no se comporte como Noroña. Usted merece respeto", recalcó.

Antes de levantar la sesión, la presidenta de la Mesa Directiva señaló que "fueron los actos de una persona legisladora del grupo parlamentario del PAN (Lilly Téllez) los que rompieron el orden, en una abierta intención de impedir los trabajos de este órgano legislativo".

La morenista se comprometió a seguir cumpliendo con su responsabilidad de que los trabajos de la Comisión Permanente se desarrollen en orden, con respeto y en apego a las normas, "por lo que si el apego a la legalidad y el buscar que la civilidad esté por encima de cualquier interés particular, les informo que lo seguiré haciendo, a pesar de que a algunos y algunas les incomode, por lo que los invito a que en adelante nos comprometamos a la altura de nuestras investiduras".