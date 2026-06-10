Mariachi saca pistola a reportera brasileña en transmisión en vivo

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 10 (EL UNIVERSAL).- Un momento de absoluta tensión e incertidumbre se vivió completamente en vivo durante una transmisión televisiva, cuando un músico de mariachi sacó un revólver y se lo entregó a una reportera de la cadena brasileña Grupo Globo.

El video, que rápidamente se volvió viral en plataformas digitales, ha desatado un intenso debate entre los usuarios de Internet, quienes se debaten entre la risa, el asombro y la genuina preocupación.

El incidente ocurrió en el marco de la cobertura internacional por el Mundial. La periodista, identificada como Sofia, se encontraba realizando un enlace en directo para grabar el ambiente festivo en la plaza de los mariachis en Garibaldi y la música local junto a un grupo de mariachis.

En plaza Garibaldi, mariachi entrega arma a periodista en vivo

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Sin embargo, lo que debía ser una nota colorida y alegre dio un giro radical cuando uno de los músicos que estaba a su lado sacó un arma de fuego de grandes dimensiones y, de manera imprevista, se la puso en las manos a la reportera.

Como se observa en los fragmentos difundidos por la cuenta GE TV, la reacción de Sofia pasó de la sorpresa a sostener el pesado objeto frente a la cámara con una sonrisa incómoda, mientras continuaba hablando con el micrófono en la otra mano.

Aunque el texto del video compartido en redes sociales intentó aminorar el impacto asegurando en tono de broma: "Y Sofía, que de la nada recibió un arma de juguete del mariachi... Y todo en vivo kkkkkkkk", la expresión del músico y el aspecto del revólver sembraron serias dudas entre los espectadores.

Usuarios debaten autenticidad del arma y reacciones en redes

La caja de comentarios de la publicación no tardó en llenarse de teorías y opiniones divididas por parte de los internautas brasileños. Mientras algunos se tomaron la situación con humor y relacionaron el folclor con el ambiente mundialista o festivo, la gran mayoría comenzó a cuestionar la autenticidad del "juguete".

Entre las reacciones más destacadas de los usuarios se lee:

"Por la preocupación del viejo, eso no era de juguete no", comentó un internauta, aludiendo al lenguaje corporal del mariachi.

Pusieron 'arma de juguete' para que no tiren el video. Pero la preocupación del viejo dejó en claro que era de verdad y estaba cargada kkkk", teorizó otro usuario en la publicación.

"¿Tú crees que en México va a haber armas de juguete? kkk", añadieron en tono irónico.

Hasta la fecha, la cadena televisiva no ha emitido una aclaración oficial sobre si el artefacto formaba parte de alguna utilería o si se trató de una imprudencia real con un arma auténtica en plena transmisión en vivo.

Lo único seguro es que el momento ya quedó inmortalizado como uno de los imprevistos más bizarros y virales de la televisión internacional.