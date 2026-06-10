logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EMOCIONADO DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Fotogalería

EMOCIONADO DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Sean Diddy Combs enfrenta demanda por abuso sexual en California

El representante de Combs calificó las acusaciones como infundadas y aseguró que serán desacreditadas.

Por El Universal

Junio 10, 2026 09:05 p.m.
A
Sean Diddy Combs enfrenta demanda por abuso sexual en California
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, junio 10 (EL UNIVERSAL).- Los problemas legales de Sean "Diddy" Combs continúan creciendo. Mientras cumple una condena de cuatro años en prisión por delitos relacionados con la prostitución, una nueva acusación pesa en su contra.

      Demanda por abuso sexual en California

      De acuerdo con información del "New York Post", Combs enfrenta una demanda en California por una presunta agresión sexual que habría ocurrido en 2007, hace casi dos décadas.

      La denuncia fue presentada por un hombre que prefirió guardar el anonimato, pero que asegura haber sido actor al momento del presunto incidente.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En su declaración, el demandante afirma que conoció a Combs durante un evento de networking realizado en Hollywood Hills. Supuestamente, el músico lo habría llevado a una habitación privada para hablar sobre posibles oportunidades laborales y, una vez ahí, le ofreció una bebida que lo hizo sentirse mal.

      Negativa del representante y detalles de la acusación

      Posteriormente, Combs habría iniciado una serie de conductas de carácter sexual sin su consentimiento. El actor asegura que era menor de 18 años al momento de los hechos, aunque no especifica su edad exacta.

      Además de describir el presunto episodio, la demanda sostiene que la conducta del también empresario "sobrepasó los límites de la decencia" y le provocó un fuerte daño emocional, por lo que pide una compensación económica.

      Por su parte, el representante del artista no sólo negó las acusaciones; sino que las calificó de "ridículas", y aseguró que serán desacreditadas.

      "Es simplemente otro detractor en una larga lista de personas que intentan subirse al carro del dinero fácil. El señor Combs jamás ha agredido sexualmente a nadie, ¡y eso incluye a ningún menor! Estas acusaciones serán desmentidas, al igual que todas las demás", dijo en un comunicado difundido por el medio.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Sean Diddy Combs enfrenta demanda por abuso sexual en California
      Sean Diddy Combs enfrenta demanda por abuso sexual en California

      Sean Diddy Combs enfrenta demanda por abuso sexual en California

      SLP

      El Universal

      El representante de Combs calificó las acusaciones como infundadas y aseguró que serán desacreditadas.

      Mariachi saca pistola a reportera brasileña en transmisión en vivo
      Mariachi saca pistola a reportera brasileña en transmisión en vivo

      Mariachi saca pistola a reportera brasileña en transmisión en vivo

      SLP

      El Universal

      Usuarios en redes sociales cuestionan si el arma era de juguete o real tras viralizarse el video.

      Kaley Cuoco anuncia segundo embarazo y muestra baby bump
      Kaley Cuoco anuncia segundo embarazo y muestra baby bump

      Kaley Cuoco anuncia segundo embarazo y muestra baby bump

      SLP

      El Universal

      La actriz de The Big Bang Theory confirmó su segundo embarazo en 2026 y destacó los retos de esta nueva etapa.

      Sydney Sweeney niega tensiones en elenco de Euphoria
      Sydney Sweeney niega tensiones en elenco de Euphoria

      Sydney Sweeney niega tensiones en elenco de Euphoria

      SLP

      El Universal

      Zendaya no ha emitido declaraciones tras las versiones sobre su relación con Sydney Sweeney.