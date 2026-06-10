El entrenamiento específico que frena el paso de los años

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 10 (EL UNIVERSAL).- Durante décadas, las recomendaciones de salud pública priorizaron el ejercicio aeróbico (como correr, nadar o andar en bicicleta) como la herramienta ideal para mantener la longevidad y proteger el sistema cardiovascular.

Sin embargo, los avances recientes en medicina deportiva y fisiología clínica modificaron este paradigma de forma drástica, posicionando a los ejercicios de resistencia y sobrecarga como el pilar fundamental para mitigar los estragos del envejecimiento.

La pérdida progresiva de tejido muscular (un proceso biológico conocido como sarcopenia) no solo compromete la movilidad de las personas de edad avanzada, sino que debilita el sistema metabólico general, transformando al músculo en un verdadero escudo orgánico contra el paso del tiempo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) subraya en sus directrices globales sobre actividad física que la combinación de ambas disciplinas resulta óptima, pero resalta que las sesiones de fortalecimiento muscular son críticas para preservar la autonomía funcional a partir de la mediana edad.

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Investigaciones publicadas por la Clínica Mayo (Mayo Clinic) demuestran que el músculo esquelético no solo sirve para generar movimiento, sino que funciona de manera activa como un órgano endocrino capaz de liberar miocinas, unas proteínas que regulan la inflamación sistémica, mejoran la sensibilidad a la insulina y protegen las capacidades cognitivas del cerebro.

La evidencia clínica señala que centrarse únicamente en actividades de resistencia cardiovascular (cardio) resulta insuficiente para detener la degradación ósea y muscular provocada por las modificaciones hormonales asociadas a la edad.

De acuerdo con los especialistas de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard (Harvard Medical School), el entrenamiento de fuerza induce adaptaciones estructurales (como el aumento de la densidad mineral de los huesos y la regeneración de las fibras musculares de contracción rápida) que reducen exponencialmente los riesgos de fracturas y caídas graves, las cuales representan una de las principales causas de morbilidad en la población adulta mayor.

Organización Mundial de la Salud destaca el papel del entrenamiento de fuerza

La clave para frenar el declive biológico no radica en suprimir el ejercicio cardiovascular, sino en reestructurar las rutinas diarias para otorgar un papel protagónico a las pesas, las bandas de resistencia o los ejercicios con el propio peso corporal (calistenia).

El Colegio Americano de Medicina del Deporte (American College of Sports Medicine) sugiere que los adultos deben realizar entrenamientos de fuerza de intensidad moderada a alta al menos dos o tres veces por semana, enfocándose en los grandes grupos musculares.

Beneficios metabólicos y estructurales del entrenamiento de fuerza

Esta dosificación específica optimiza la función mitocondrial (la producción de energía celular a nivel microscópico), lo que equivale a retrasar la edad biológica del individuo en comparación con personas sedentarias de su misma cronología.

Al mantener una masa muscular metabólicamente activa, el cuerpo conserva su capacidad para procesar la glucosa y los lípidos con eficiencia, reduciendo la incidencia de trastornos crónicos como la diabetes tipo 2 y el síndrome metabólico. En definitiva, la ciencia médica moderna concluye que, si bien el cardio aporta beneficios innegables para la resistencia pulmonar, la fuerza muscular constituye la verdadera reserva de salud necesaria para asegurar una vejez digna, independiente y biológicamente rejuvenecida.