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México suma casi 300 casos de gusano barrenador en humanos

Veracruz es el estado más afectado con 65 casos, seguido por Chiapas y Oaxaca, mientras que Yucatán y Oaxaca reportan muertes.

Por El Universal

Junio 10, 2026 09:00 p.m.
A
México suma casi 300 casos de gusano barrenador en humanos
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      CIUDAD DE MÉXICO, junio 10 (EL UNIVERSAL).- En México, del 1 de enero al pasado 5 de junio, se han registrado 280 casos de gusano barrenador en humanos, en 21 entidades.

      Estados más afectados y muertes por miasis

      El estado más afectado es Veracruz con 65 casos, le siguen Chiapas con 47 y Oaxaca con 32.

      Además, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica ha reportado que dos personas fallecieron por miasis: una en Yucatán y otra en Oaxaca.

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      Resurgimiento y cifras acumuladas

      En caso de que se sumen los 117 casos confirmados de infección de gusano barrenador en seres humanos reportados durante 2025, con los de este año, suman 397 infecciones.

      El primer contagio de gusano barrenador en un humano en México ocurrió en abril del 2025, derivado de una plaga que resurgió en noviembre de 2024, después de 33 años en los que el país estuvo libre de dichas infestaciones en ganado bovino, equino, porcino y hasta en perros.

      Otras entidades relevantes por el número de infecciones de gusano barrenador en humanos, registrados en lo que va del 2026, son:

      Yucatán: 23

      Guerrero: 23

      Puebla: 19

      San Luis Potosí: 13

      Quintana Roo: 12

      Hidalgo: 10

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