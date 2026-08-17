Rosalía termina concierto en Guadalajara por fuertes lluvias

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 17 (EL UNIVERSAL).- Rosalía tuvo un tropiezo en su paso por Guadalajara a causa de las fuertes lluvias; y es que, se vio obligada a terminar antes de lo previsto su concierto por cuestiones de seguridad.

Concierto de Rosalía en Guadalajara termina antes por lluvia

La noche de este domingo, y por segunda noche consecutiva, la española se presentó en la Arena Vicente Fernández, y aunque todo pintaba para que fuera una noche perfecta, las condiciones del clima cambiaron los planes.

Justo cuando faltaban tres canciones para terminar el setlist, "Rosi" (como es llamada de cariño) hizo una pausa, salió al escenario y anunció el final del show ante la sorpresa de su público.

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"Gracias a todos. Por lo visto hay mucho viento y no es seguro (continuar)", dijo, se le oye decir en varios videos que ya circulan en redes sociales.

Reacciones y agradecimientos tras la cancelación anticipada

Asimismo, aprovechó el momento para agradecer a sus fans por toda la energía y el cariño que le entregaron; además de pedirles que tuvieran cuidado en su regreso.

"Que estén bien, por favor. Gracias por estar aquí esta noche. Aunque por reglas nos pidan esto, quiero que sepan que me voy con el corazón muy lleno, gracias por ponerle tanto cariño a esta noche", agregó mientras mandaba besos al aire.

Aunque la Arena VFG es un recinto techado, la lluvia y las fuertes ráfagas de viento llevaron a la producción a priorizar la seguridad de los asistentes.

La decisión de Rosalía generó distintas reacciones, los asistentes expresaron un fuerte "¡No!", mientras la "Motomami" se despedía; mientras que en redes sociales la cuestionaron muy duramente; incluso, algunos la compararon con Harry Styles quien salió a cantar bajo la lluvia.

"¿Rosalía cancela su show por la lluvia en un lugar techado?", "Rosalía cortó su concierto por la lluvia, Harry cantando bajo la lluvia", son algunos mensajes que se pueden leer.

Ahora, la cantante se prepara para continuar con su recorrido por los escenarios mexicanos. Después de sus dos fechas en Guadalajara, su siguiente parada será Monterrey, el 19 de agosto, para posteriormente trasladarse a la Ciudad de México, donde ofrecerá cinco conciertos los días 22, 24, 26, 28 y 29 de agosto.