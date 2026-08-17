Robert De Niro apoyó a John Cazale durante su cáncer

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 17 (EL UNIVERSAL).- Hoy, 17 de agosto, Robert De Niro, cumple 83 años, por lo que recordamos su primera etapa en el mundo de la actuación, cuando el cine estadounidense era clasificado como el "nuevo Hollywood", al que perteneció y en el que, también, se impuso, cuando uno de sus co-protagonistas, John Cazale enfermó de cáncer y, estuvo a punto de perder su papel en una película por su diagnóstico.

Robert De Niro y su lealtad con John Cazale

De Niro es uno de los actores más prolíficos y queridos, ya no sólo de la industria cinematográfica hollywoodense, sino que la historia del cine, a nivel mundial, por ello, su aniversario no podía pasar desapercibido y, en esta ocasión, optamos por revivir no sólo sus aptitudes interpretativas, sino su lealtad y solidaridad con sus pares.

En 1978, luego de cuatro años de trabajar con Cazale, en "El padrino II", en los papeles de Vito Corlone y Fredo Corlone, respectivamente, volvieron a compartir plató, en la película "The deer hunter" ("El francotirador").

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De Niro tenía 35 años y Cazale 43 años, llevaba dos años casado con Meryl Streep, que también aparece en la cinta y, además, había pasado alrededor de un año, diagnosticado con cáncer de pulmón.

Apoyo financiero y profesional de De Niro a Cazale

Cuando, la producción de la película se enteró de su estado de salud, trataron de expulsarlo de la producción, sin embargo, De Niro, que no sólo conocía las aptitudes interpretativas de Cazale, por películas como "The godfather" (1972) y "Dog day afternoon" (1975), en las que trabajó con él, era uno de sus más entrañables amigos.

Al ver que los productores de "The deer hunter" se deslindaron de la responsabilidad de pagar el seguro de gastos médicos de Cazale, no sólo amenazó con dejar el papel protagónico de la cinta, sino que fue él, con quien, su dinero, pagó todo lo necesario para el tratamiento de su compañero y amigo, quien, lamentablemente, murió tres meses después de que la cinta se proyectara en cines.