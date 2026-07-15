Brote de ébola en RD Congo supera esfuerzos de respuesta

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El brote de ébola en la República Democrática del Congo sigue superando los esfuerzos de respuesta, declaró el martes el jefe de emergencias de la Organización Mundial de la Salud tras visitar una de las zonas más afectadas.

"Quizá el hallazgo más alarmante es que muchas de las muertes notificadas recientemente corresponden a personas que fallecieron en sus comunidades sin llegar nunca a un centro de salud y sin recibir atención", indicó Chikwe Ihekweazu tras regresar de un viaje a Bunia, en la provincia de Ituri.

"Y, a día de hoy, el 80% de los nuevos casos no está en nuestras listas de contactos, por lo que nos llegan de cadenas de transmisión desconocidas", añadió.

El Congo ha estado combatiendo el brote de un tipo raro de ébola desde mayo, sin tratamiento ni vacuna aprobados. El Centro Africano para el Control de Enfermedades indicó la semana pasada que se trata del brote de ébola de crecimiento más rápido en el continente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Hasta el lunes, al menos 1.926 personas se han infectado y 702 han muerto en tres provincias del Congo por el virus Bundibugyo, informaron las autoridades congoleñas.