logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

España frena a Kylian Mbappé y Francia

Fotogalería

España frena a Kylian Mbappé y Francia

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Brote de ébola en RD Congo supera esfuerzos de respuesta

Por AP

Julio 15, 2026 03:00 a.m.
A
Brote de ébola en RD Congo supera esfuerzos de respuesta
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El brote de ébola en la República Democrática del Congo sigue superando los esfuerzos de respuesta, declaró el martes el jefe de emergencias de la Organización Mundial de la Salud tras visitar una de las zonas más afectadas.

      "Quizá el hallazgo más alarmante es que muchas de las muertes notificadas recientemente corresponden a personas que fallecieron en sus comunidades sin llegar nunca a un centro de salud y sin recibir atención", indicó Chikwe Ihekweazu tras regresar de un viaje a Bunia, en la provincia de Ituri.

      "Y, a día de hoy, el 80% de los nuevos casos no está en nuestras listas de contactos, por lo que nos llegan de cadenas de transmisión desconocidas", añadió.

      El Congo ha estado combatiendo el brote de un tipo raro de ébola desde mayo, sin tratamiento ni vacuna aprobados. El Centro Africano para el Control de Enfermedades indicó la semana pasada que se trata del brote de ébola de crecimiento más rápido en el continente.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Hasta el lunes, al menos 1.926 personas se han infectado y 702 han muerto en tres provincias del Congo por el virus Bundibugyo, informaron las autoridades congoleñas.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Estados Unidos anuncia retiro de tropas en Irak para septiembre
      Estados Unidos anuncia retiro de tropas en Irak para septiembre

      Estados Unidos anuncia retiro de tropas en Irak para septiembre

      SLP

      AP

      El Pentágono ratificó el acuerdo para finalizar operaciones contra el Estado Islámico en Irak.

      Protestan en Nueva York por muertes de inmigrantes a manos del ICE
      Protestan en Nueva York por muertes de inmigrantes a manos del ICE

      Protestan en Nueva York por muertes de inmigrantes a manos del ICE

      SLP

      EFE

      Activistas y organizaciones proinmigrantes convocaron manifestaciones tras dos muertes recientes en Texas y Maine.

      Israel aprueba leyes que eximen a ultraortodoxos del ejército
      Israel aprueba leyes que eximen a ultraortodoxos del ejército

      Israel aprueba leyes que eximen a ultraortodoxos del ejército

      SLP

      AP

      La Knéset votó leyes que congelan arrestos y reconocen estudios religiosos como valor estatal.

      Gobierno de Trump ordena al ICE suspender paradas de tránsito tras tiroteos
      Gobierno de Trump ordena al ICE suspender paradas de tránsito tras tiroteos

      Gobierno de Trump ordena al ICE suspender paradas de tránsito tras tiroteos

      SLP

      AP

      El tiroteo ocurrió mientras agentes vigilaban una vivienda en Biddeford; la víctima tenía orden de expulsión.