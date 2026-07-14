Gobierno de Trump ordena al ICE suspender paradas de tránsito tras tiroteos

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BIDDEFORD, Maine, EE.UU. (AP) — El gobierno estadounidense le ha ordenado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) suspender las paradas de tránsito después de dos tiroteos mortales en poco más de una semana, según una persona familiarizada con el asunto.

La orden llegó un día después de que un agente del ICE mató a tiros a un colombiano en Maine, renovando las críticas usadas por las tácticas usadas por la agencia en sus operativos de detención de inmigrantes.

La suspensión no es absoluta y hay margen para excepciones al ejecutar una orden de arresto penal o al trabajar con otras agencias, según una persona que habló el martes bajo condición de anonimato para discutir operaciones sensibles.

Detalles confirmados del tiroteo en Biddeford

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El Departamento de Seguridad Nacional indicó que un agente del ICE, "temiendo por la seguridad pública", mató a tiros al hombre el lunes en la ciudad de Biddeford mientras los agentes vigilaban la vivienda de una persona que creían que estaba en el país de manera ilegal y que tenía una orden final de expulsión del país.

Mientras tanto, cientos de personas protestaron en Biddeford, Maine el martes por la muerte allí del inmigrante colombiano, mientras las autoridades federales parecían cambiar su versión sobre el hecho.

El Departamento de Seguridad Nacional indicó que un agente del ICE, "temiendo por la seguridad pública", mató a tiros al hombre el lunes en Biddeford mientras los agentes vigilaban la vivienda de una persona que creían que estaba en el país de manera ilegal y que tenía una orden final de expulsión del país.

El departamento señaló en una publicación en X que, cuando el ICE intentó detener el vehículo conducido por alguien que salía de la vivienda, este intentó huir y el agente disparó su arma.

Eso representa un cambio respecto a cómo el senador de Maine, Angus King, describió el encuentro horas antes, cuando afirmó que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, le dijo que el agente abrió fuego después de que el hombre intentó atropellarlo. King indicó que Mullin también le comentó que los agentes intentaban ejecutar una orden de arresto, pero no contra el hombre que recibió los disparos.

El conductor era Johan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano de 26 años, informó la embajada de Colombia a The Associated Press en un comunicado.

Impacto en la comunidad y reacciones oficiales

En una mordaz publicación en X, el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, calificó el tiroteo como "un asesinato a un colombiano, latinoamericano en manos del gobierno de los EEUU".

Petro, quien ha discutido abiertamente con el presidente estadounidense Donald Trump, instó a Trump a dar una explicación y acusó a los agentes del ICE de matar a Durán Guerrero "por creerlo un ser inferior y sin derechos".

El tiroteo ha provocado indignación en Biddeford y el área en general. Manifestantes se reunieron el martes afuera de un centro de detención del ICE en Scarborough, que está justo costa arriba entre Biddeford y Portland.

"Estas personas son asesinos y deben irse de nuestro estado ahora", declaró el organizador Todd Chretien a los asistentes, entre ellos algunos que sostenían carteles que decían "No más asesinatos" y "Pongan fin a este terror".

Persisten las incógnitas en torno al tiroteo

El tiroteo de Durán Guerrero fue la segunda vez en una semana que el ICE utiliza fuerza letal y, al menos, la novena muerte desde que el presidente Donald Trump inició su ofensiva contra la inmigración.

Los agentes involucrados en el tiroteo en Biddeford, que está justo al suroeste de Portland, no tenían cámaras corporales, lo que deja abiertas muchas incógnitas sobre lo ocurrido. Entre ellas están a qué distancia estaba el agente del vehículo cuando abrió fuego, si los agentes le ordenaron el alto a Durán Guerrero y por qué el ICE cree que la víctima puso al público en peligro.

"Siempre estamos evaluando nuestros procedimientos para mantener a nuestros agentes seguros y a los criminales fuera de nuestras calles. No divulgaremos ni discutiremos tácticas de las fuerzas del orden", indicó un portavoz del ICE en un comunicado.

La otra senadora de Maine, la republicana Susan Collins, dijo que Mullin le informó que la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional investiga el caso en cooperación con el FBI.

Fotografías mostraron agujeros de bala en el parabrisas del automóvil.

La fiscalía general de Maine, que dijo que está trabajando en cooperación con agencias federales para investigar, señaló que las declaraciones iniciales sugieren que el conductor intentaba huir en dirección al agente, cuyo nombre no ha sido revelado y que fue puesto en licencia.

Cronología y testimonios del incidente

Video de una cámara de seguridad de un negocio cercano, obtenido por The Associated Press, muestra un automóvil blanco acercándose lentamente a una intersección antes de dar varias vueltas. Una SUV de las fuerzas del orden le bloquea el paso y dos agentes abren la puerta del conductor y sacan a rastras un cuerpo inerte.

No queda claro en el video cuándo se efectuaron los disparos.

Daniel Boucher contó que escuchó un sonido de "pop, pop, pop" y corrió hacia la intersección.

El conductor "tenía la cara ensangrentada. Tenía la cabeza ensangrentada", relató Boucher. "Escuché claramente a la víctima decir: ´Intenté detenerme´".

En un momento, según Boucher, el agente que le disparó a Durán Guerrero se acercó a él.

"Me miró y me dijo: ´Intentó atropellarme´, o algo por el estilo", contó Boucher. "No recuerdo sus palabras exactas".

A Durán Guerrero le sobreviven su esposa y su hija pequeña

Dos grupos activistas —Maine Immigrants´ Rights Coalition y Presente!— afirmaron que Durán Guerrero tenía autorización para trabajar en Estados Unidos.

Los vecinos dicen que Durán Guerrero era una cara amistosa y familiar aunque rara vez conversaban porque no parecía hablar inglés.

Sadie Dilboy y Cory Poulin, quienes son dueños de una lavandería cerca de la intersección donde el automóvil se detuvo, dijeron que veían a Durán Guerrero todo el tiempo.

"Todos lo conocen", expresó Dilboy, quien recordó que a menudo iba a su tienda con su hija y le daba monedas de 25 centavos para comprar dulces.

Claudia Morton, que vive cerca de Durán Guerrero y su familia y a menudo le saludaba con la mano, estaba desconsolada por el tiroteo. "El mundo entero debería estar llorando", sostuvo.

La semana pasada en Texas, un agente del ICE mató a tiros a Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, un mexicano residente de Houston, después de que agentes federales que conducían vehículos sin identificación lo persiguieran mientras él llevaba a su cuadrilla de construcción a un lugar de trabajo.

Los dos tiroteos ocurren en medio del impulso del gobierno de Trump por llevar a cabo su agenda de deportaciones masivas. Durante cinco días a finales de junio, el ICE arrestó a más de 10.000 personas.

Las cifras indican que, aunque el gobierno ya no está tomando medidas enérgicas contra ciudades individuales, los arrestos se están disparando. Las redadas fueron ampliamente condenadas el invierno pasado tras las muertes de Alex Pretti y Renee Good en Minnesota.