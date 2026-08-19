Brote de ébola Bundibugyo supera 5.000 casos en Congo

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ABUYA, Nigeria (AP) — El actual brote de ébola en la República Democrática del Congo ha superado los 5.000 casos confirmados, lo que lo convierte en uno de los mayores brotes de esta enfermedad mortal jamás registrados.

Brote vinculado a un virus raro

El brote está causado por el virus Bundibugyo, un tipo raro de ébola para el que no hay una vacuna ni un tratamiento aprobados. El Ministerio de Salud de Congo había registrado 5.021 casos, incluidos 2.378 fallecimientos, hasta el domingo.

El brote ya es el peor jamás causado por el virus Bundibugyo y el brote de ébola más mortífero en la historia de Congo. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que, con el tiempo, podría superar el brote de 2014-2016 en África occidental, que mató a más de 11.000 personas.

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Cómo se propaga el ébola

El ébola es una enfermedad rara pero a menudo mortal causada por un grupo de virus de aparente origen animal.

Las personas pueden infectarse por contacto con animales infectados, y el virus puede propagarse luego entre personas mediante el contacto directo con la sangre u otros fluidos corporales de alguien que está enfermo de ébola o que ha muerto por esa causa. También puede transmitirse a través de objetos contaminados con esos fluidos.

A diferencia de enfermedades respiratorias como el COVID-19, el ébola por lo general no se transmite por el aire.

Las personas infectadas con ébola no transmiten el virus antes de desarrollar síntomas, según la OMS. Los síntomas pueden aparecer entre dos y 21 días después de la infección.

A menudo comienzan con fiebre, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular y dolor de garganta, seguidos de vómitos y diarrea. Algunos pacientes desarrollan hemorragias internas o externas.

El ébola puede ser difícil de distinguir de otras enfermedades infecciosas sin pruebas de laboratorio, porque muchos de sus síntomas iniciales son similares a los de enfermedades como la malaria y la fiebre tifoidea.

El brote está causado por el virus Bundibugyo, uno de varios virus que pueden provocar la enfermedad por ébola.

Es mucho más raro que el virus Zaire, que ha causado muchos de los brotes anteriores de ébola en Congo y el brote de 2014-2016 en África occidental.

El virus Bundibugyo se identificó por primera vez durante un brote en el oeste de Uganda en 2007. Ese brote mató a 37 personas. El único otro brote conocido ocurrió en Congo en 2012.

Ambos fueron mucho más pequeños que la epidemia actual.

Las vacunas y los tratamientos con anticuerpos desarrollados para el virus del ébola más común no están aprobados para el virus Bundibugyo. Hay ensayos clínicos en marcha, pero los pacientes actualmente dependen en gran medida de atención médica de apoyo, como la administración de líquidos y el tratamiento de síntomas y complicaciones.

Dónde comenzó el brote

El primer paciente detectado desarrolló síntomas a finales de abril y murió en Bunia, la capital de la provincia nororiental de Ituri en Congo, una zona afectada por la inseguridad, el desplazamiento y los intensos movimientos de población.

Las autoridades sanitarias fueron alertadas a principios de mayo sobre un grupo de enfermedades inexplicables en torno a Mongbwalu, una concurrida zona de extracción de oro cerca de Bunia. Más tarde, pruebas de laboratorio identificaron el virus Bundibugyo, y Congo declaró el brote el 15 de mayo.

Pero las autoridades creen que el virus podría haber estado propagándose meses antes.

La mayoría de los casos se han reportado en Ituri, pero el virus se ha extendido más allá de la provincia a medida que personas infectadas han viajado a otras zonas.

El brote también cruzó hacia el vecino Uganda, que desde entonces ha detenido la transmisión, según la OMS. También se reportó un caso confirmado en Francia en junio en un médico que regresaba de Congo, quien posteriormente se recuperó y fue dado de alta del hospital.

Casi la mitad de los pacientes confirmados han muerto

El ébola es una de las enfermedades infecciosas más mortíferas del mundo, pero la proporción de pacientes que mueren puede variar ampliamente entre brotes y según la rapidez de la entrega de atención.

La OMS indica que las tasas de letalidad en brotes anteriores de ébola han oscilado entre aproximadamente el 25% y el 90%.

Casi la mitad de las personas confirmadas con ébola en el brote actual de Congo han muerto.

La situación también varía en las seis provincias afectadas. Aunque la tasa de letalidad de los casos hasta ahora es del 47,4%, es mucho peor en algunos lugares donde las labores de respuesta son más difíciles, como en la provincia de Kivu del Norte, donde la tasa de letalidad es del 70%.

Segundo mayor brote de ébola registrado

El brote actual ya es de lejos el mayor brote conocido causado por el virus Bundibugyo.

También ha superado el brote de ébola de 2018-2020 en Congo, que infectó a casi 3.500 personas y mató a más de 2.200.

Pero la mayor epidemia de ébola registrada sigue siendo el brote de 2014-2016 en África occidental. Se registraron más de 28.000 casos y 11.000 muertes, principalmente en Guinea, Liberia y Sierra Leona.

Ese brote fue causado por el virus del ébola, no por el virus Bundibugyo.

El brote actual ha acumulado casos mucho más rápidamente desde el momento en que el primer paciente conocido enfermó. Funcionarios de la OMS han advertido que, si la transmisión continúa, con el tiempo podría superar el brote de África occidental.

Necesidad de romper las cadenas de transmisión

Los brotes de ébola han sido controlados repetidamente, incluso en Congo, que tiene décadas de experiencia respondiendo a la enfermedad.

La estrategia básica consiste en encontrar rápidamente a las personas infectadas, aislarlas y tratarlas, identificar y vigilar a las personas con las que han tenido contacto, y prevenir nuevas infecciones en los centros de salud y durante los entierros.

Pero el rastreo de contactos ha sido especialmente difícil: entre el 60% y el 70% de los nuevos casos se detectan entre personas que no estaban siendo monitoreadas, lo que significa que las personas infectadas pueden propagar el virus antes de que los trabajadores de salud sepan que deben hacerles seguimiento.

La OMS ha señalado que el riesgo de una mayor propagación dentro de Congo y a nivel internacional sigue siendo alto.

El organismo declaró el brote una emergencia de salud pública de importancia internacional en mayo, su nivel más alto de alerta sanitaria mundial.

Eso no significa que el ébola se esté propagando globalmente como lo hizo el COVID-19. En cambio, indica que el brote plantea un grave riesgo sanitario internacional que requiere una respuesta coordinada.

La OMS ha recomendado no imponer restricciones amplias a los viajes o al comercio, pues pueden interrumpir las cadenas de suministro y dificultar el traslado de trabajadores de salud, suministros médicos y otros recursos necesarios para combatir el brote.