Ejército israelí abre investigaciones por ataques en Gaza con víctimas civiles

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JERUSALÉN (AP) — El ejército de Israel anunció el miércoles que abrirá investigaciones penales sobre dos ataques de alto perfil contra palestinos durante la guerra en Gaza, incluyendo los asesinatos de Hind Rajab, de 5 años, y su familia, y de 15 paramédicos palestinos.

Las autoridades militares indicaron que no abrirán procesos similares sobre otros tres ataques en los que murieron trabajadores humanitarios de World Central Kitchen y Médicos Sin Fronteras. La noticia se hizo pública en un comunicado que señaló que se completó la revisión de 150 incidentes relacionados con la conducta de las tropas en el sitiado enclave palestino y que se habían tomado decisiones sobre cinco casos.

El chef José Andrés, fundador de World Central Kitchen, condenó la decisión en X como "equivocada y dolorosa".

Las muertes causaron fuerte indignación internacional. Hind quedó atrapada en un vehículo con sus familiares perecidos, suplicando ayuda por teléfono antes de que ella también murió en febrero de 2024. Tras el tiroteo contra los 15 médicos en marzo de 2025, las tropas luego pasaron una excavadora sobre sus cuerpos y los enterraron en una fosa común.

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La campaña de Israel en Gaza ha matado a más de 73.000 personas, incluidas decenas de miles de mujeres y niños, según el Ministerio de Salud del territorio. Grupos de derechos y comisiones de la ONU han dicho que la campaña equivale a genocidio y que las fuerzas israelíes han cometido una letanía de crímenes de guerra, incluido el uso indiscriminado de la fuerza y matanzas deliberadas de civiles.

Israel niega las acusaciones de genocidio y crímenes de guerra y dice que está atacando a Hamás tras su ataque de octubre de 2023 contra el sur de Israel. Culpa a Hamás por las muertes de civiles diciendo que el grupo obliga a civiles a servir de escudos humanos para que caigan víctimas de fuego israelí.

Israel insiste que su sistema judicial puede abordar cualquier infracción cometida por sus efectivos, pero grupos de derechos dicen que los soldados casi nunca son llevados a justicia.

El comunicado no mencionó otros incidentes de alto perfil que el ejército se había comprometido a investigar durante la guerra como los ataques israelíes contra un hospital en el sur de Gaza en el que murieron cinco periodistas en agosto de 2025, incluida Mariam Dagga, una periodista visual que trabajaba como freelance para The Associated Press y otros medios.

Niña fue la última con vida en un auto varado

La abuela de Rajab, también llamada Hind Rajab, dijo a la AP por teléfono que la investigación israelí no es suficiente.

"Se requiere una investigación internacional para descubrir la verdad y exigir responsabilidades a todos los responsables", declaró. "Pedimos justicia, no sólo para Hind, sino para todos los niños de Gaza".

El ejército admitió el miércoles que había disparado contra el auto en el que iban Hind, cuatro de sus primos, su tía y su tío mientras huían de una invasión israelí de la Ciudad de Gaza.

Mientras los disparos los rodeaban, la prima de Hind, Layan Hamada, de 15 años, llamó al centro de paramédicos de la Media Luna Roja Palestina, diciendo que su familia había perecido. Segundos después, se escucharon más disparos y pararon los gritos de Layan, según la grabación de la llamada de la Media Luna Roja.

Paramédicos palestinos enviaron una ambulancia para rescatar a Hind y se mantuvieron en la línea con ella hasta que se perdió el contacto. Hind, sus cinco familiares y dos médicos fueron hallados muertos 12 días después.

El ejército admitió el miércoles que las tropas habían disparado hacia esa ambulancia, matando a los dos médicos.

Dyab Abou Jahjah, director de la fundación Hind Rajab con sede en Bélgica, dijo a Al-Jazeera que consideraba las investigaciones militares una "farsa destinada a encubrir a los culpables en lugar de condenarlos".

La Media Luna Roja Palestina también insiste en una investigación internacional, declaró Raed al-Nims, portavoz de la organización en Gaza. "Las medidas israelíes no son suficientes", dijo a la AP.

Un docudrama cinematográfico sobre la muerte de Hind, "The Voice of Hind Rajab", ganó premios internacionales y fue nominado a un Oscar.

Paramédicos intentaban llegar a heridos

En el otro hecho, las tropas israelíes dispararon contra una ambulancia que iba a recoger heridos tras una ofensiva israelí en la ciudad de Rafah en el sur de la Franja, y luego contra otros vehículos de emergencia que salieron a buscar a la primera, según imágenes grabadas con celulares y el único sobreviviente. Quince médicos y socorristas de la Media Luna Roja y de la Defensa Civil de Gaza murieron.

Luego, las tropas pasaron una excavadora sobre los cuerpos y vehículos destrozados, enterrándolos en una fosa común. Trabajadores de Naciones Unidas y rescatistas tardaron una semana en llegar al lugar para desenterrar los cuerpos.

El ejército israelí señaló inicialmente que abrió fuego porque los vehículos estaban "avanzando de manera sospechosa" hacia soldados en las inmediaciones sin luces ni señales de emergencia. Pero se retractó de esa versión tras la aparición de las imágenes, que mostraban a los equipos conduciendo lentamente con las luces de sus vehículos de emergencia parpadeando y sus logos visibles. El ejército ordenó la destitución de un comandante por ese hecho.

"No estamos obligados a probar la verdad porque ya está probada ante todo el mundo", apuntó Eid Azizi, portavoz de la Media Luna Roja Palestina, a The Associated Press en una llamada telefónica. "No hubiéramos llegado a este punto si respetaran y siguieran el derecho internacional humanitario".

Israel no investigará penalmente el ataque contra World Central Kitchen

El ejército aseguró que decidió no abrir una investigación penal sobre los ataques de abril de 2024 que alcanzaron un convoy de vehículos de World Central Kitchen, matando a siete empleados del grupo humanitario.

El grupo humanitario aseveró en ese momento que había coordinado con el ejército el movimiento de sus autos. Los vehículos, que tenían el logo del grupo en sus techos visible desde el aire, quedaron calcinados y destrozados.

El comunicado militar del miércoles reconoció que el ejército identificó erróneamente a varias personas en los vehículos como operativos militares de Hamás, y que el convoy se desvió de la ruta previamente coordinada. Pero concluyó que "las decisiones de los comandantes no suscitaron una sospecha razonable de conducta delictiva". En ese momento, dos oficiales fueron removidos de sus cargos y otros tres fueron reprendidos.

World Central Kitchen respondió en un comunicado diciendo que la versión del ejército sobre el ataque no era cierta, "confunde diferentes cronologías y hechos, enturbia la historia y desplaza la culpa". Pidió una investigación independiente.

El ejército también decidió no tomar medidas penales por las muertes de cuatro empleados de Médicos Sin Fronteras en dos incidentes separados en noviembre de 2023 y febrero de 2024.

¿Qué sigue?

Los investigadores militares ahora se encargarán de las pesquisas y presentarán sus hallazgos a los fiscales militares. El fiscal general militar puede entonces decidir seguir investigando, acusar a cualquier soldado involucrado o declinar presentar cargos.

Cualquier acción tomará mucho tiempo, si es que llega a ocurrir, señaló Tal Steiner, directora del grupo israelí de derechos HaMoked.

Es muy inusual que un soldado israelí sea enjuiciado y mucho más raro que sea condenado, sostuvo, asegurando que un solo soldado ha pasado tiempo tras las rejas desde el 7 de octubre de 2023 por presunto abuso de prisioneros palestinos. Ese soldado fue encarcelado durante siete meses bajo un acuerdo de culpabilidad de junio de 2025.

"Es muy raro que soldados acusados de lastimar a palestinos siquiera vayan a juicio... y aún más raro que reciban un castigo severo", aseveró Steiner.

Sólo el 0,17% de todas las investigaciones militares iniciadas durante tres operaciones en Gaza de 2014 a 2022 derivaron en un procesamiento, según un análisis del grupo israelí de derechos Yesh Din.

Sigue aumentando el saldo de la guerra

La guerra comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando insurgentes encabezados por Hamás mataron a 1.200 personas, en su mayoría civiles, en el sur de Israel y secuestraron a otras 251.

Los ataques israelíes han continuado en Gaza desde que un acuerdo de alto el fuego entró en vigor en octubre, matando al menos a 1.270 personas, según el Ministerio de Salud.

El departamento, que forma parte del gobierno liderado por Hamás, mantiene registros detallados de víctimas que son considerados generalmente fiables por agencias de la ONU y expertos independientes. No distingue entre víctimas civiles e insurgentes, pero dice que las mujeres y los niños son aproximadamente la mitad de los muertos.

Muertes de Hind Rajab y paramédicos: testimonios y reacciones

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