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El Saucito, fuera de las obras liberadas

Funcionarios municipales confirman que también siguen pendientes otros dos proyectos sin autorización de la CGE

Por Redacción

Agosto 19, 2026 03:00 a.m.
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El Saucito, fuera de las obras liberadas
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      El proyecto del paso a desnivel de El Saucito quedó fuera del paquete de obras municipales que serían liberadas luego del acuerdo anunciado entre el Gobierno del Estado y la alcaldía capitalina, producto de la reunión que sostuvieron el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el alcalde Enrique Galindo Ceballos el once de agosto.

      Obras municipales liberadas y pendientes tras acuerdo

      Tras el encuentro se informó que serían destrabadas 22 obras municipales con observaciones de la Contraloría General del Estado (CGE). Luego se dio a conocer que 19 habían sido liberadas y 3 seguían pendientes.

      Funcionarios de la alcaldía confirmaron a Pulso que se trata del paso a desnivel de El Saucito, el puente de Villa Magna y la intervención en la salida a Guadalajara.

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      Detalles sobre obras pendientes y antecedentes

      Esta última corresponde al paso elevado de la glorieta del Real Inn, obra que inicialmente se realizaría en coordinación entre el Estado y el Municipio, pero que el Gobierno estatal anunció después que construiría por su cuenta.

      El Sistema Electrónico Estatal de Información Pública Gubernamental (SEEIPG) no incluye a El Saucito ni a la salida a Guadalajara entre los procedimientos incorporados recientemente por la Dirección de Obras de la capital.

      En la plataforma oficial se localizaron 15 procedimientos municipales registrados entre el 10 y el 18 de agosto.

      El caso de El Saucito destaca porque la intervención ya formaba parte de la planeación municipal. Galindo Ceballos había informado que se programaría para 2027, a fin de evitar que los trabajos coincidieran con las festividades en honor al Señor de Burgos.

      La obra de la salida a Guadalajara también cuenta con antecedentes. Desde febrero, la alcaldía informó que tenía un proyecto ejecutivo terminado y pagado desde 2025.

      En cuanto a Villa Magna, el SEEIPG registra el procedimiento PC-O-EST-247800018-5-2026, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas estatal, para construir un viaducto sobre Circuito Potosí, en la intersección del bulevar Río Santiago con Sierra Leona, en dirección a Villa Magna.

      De los 15 procedimientos municipales enlistados en la plataforma, 11 fueron incorporados entre el 10 y el 14 de agosto. Los otros cuatro se agregaron ayer.

      Hasta ahora no se ha publicado la relación completa de las 22 obras municipales revisadas ni se han detallado las observaciones que mantienen pendiente la liberación de El Saucito.

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