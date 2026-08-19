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Liberia acusa a exvicepresidenta de narcotráfico y otros delitos

Jewel Howard-Taylor fue arrestada en el Aeropuerto Internacional Roberts y enfrenta múltiples cargos.

Por AP

Agosto 19, 2026 05:57 p.m.
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Liberia acusa a exvicepresidenta de narcotráfico y otros delitos
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      MONROVIA, Liberia (AP) — Liberia ha acusado a la exvicepresidenta Jewel Howard-Taylor de contrabando de drogas, lavado de dinero y otros delitos, como parte de una investigación sobre una presunta red transnacional de narcotráfico, informó el miércoles el Ministerio de Justicia.

      Liberia acusa a exvicepresidenta Jewel Howard-Taylor por narcotráfico

      Howard-Taylor, quien fue vicepresidenta de 2018 a 2024, fue detenida en el Aeropuerto Internacional Roberts cuando intentaba salir de Liberia y trasladada a la sede de la Policía Nacional, señaló el ministerio en un comunicado.

      Enfrenta cargos que incluyen importación sin licencia, venta, distribución y transporte de sustancias controladas, tráfico de drogas, instigación delictiva, facilitación delictiva, conspiración delictiva y lavado de dinero.

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      Investigación incluye a extranjeros y antecedentes históricos

      Howard-Taylor estuvo casada con el expresidente liberiano Charles Taylor, quien fue condenado por un tribunal internacional de crímenes de guerra por patrocinar atrocidades en Sierra Leona.

      El gobierno también acusó en ausencia a tres extranjeros por sus presuntos papeles en la red: los croatas Nikolai Ivancic y Mihovil Vrovac, y la ucraniana Tara Zaderieko.

      Las autoridades indicaron que tomarían medidas para localizarlos y detenerlos.

      Los cargos se producen tras el anuncio del mes pasado sobre la mayor incautación de drogas en la historia de Liberia — toneladas de cocaína valoradas en unos 336 millones de dólares—, que, según las autoridades, implicó a altos funcionarios policiales. Los casos no estaban relacionados.

      En los últimos años, el occidente de África se ha consolidado como una ruta clave de tránsito para la cocaína traficada desde Sudamérica hacia Europa, y los contrabandistas se aprovechan de fronteras porosas y de una aplicación débil de la ley en partes de la región.

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