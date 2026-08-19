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Comenzó apagón de telefonía móvil

Quienes no registraron su línea se quedan sin servicios

Por Samuel Moreno

Agosto 19, 2026 03:00 a.m.
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Comenzó apagón de telefonía móvil
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      Desarrollado por SACS IA

      Usuarios de telefonía celular en San Luis Potosí comenzaron a enfrentar afectaciones por la suspensión gradual de líneas que no fueron vinculadas con la CURP, como parte de la nueva regulación federal que busca identificar a los titulares de los números y reducir el uso de líneas anónimas para delitos como fraude y extorsión.

      San Luis Potosí aplica suspensión líneas celular por CURP

      El primer grupo afectado corresponde a los números telefónicos terminados en 0, cuyo plazo para realizar el registro concluyó el pasado 15 de agosto. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) estableció que las compañías tienen hasta 72 horas posteriores al vencimiento para aplicar la suspensión de manera gradual, por lo que el proceso pudo extenderse hasta este martes 18 de agosto.

      En San Luis Potosí también se reportaron problemas con la red de telefonía móvil durante este inicio de semana, principalmente entre usuarios de Telcel, quienes señalaron fallas en internet móvil, señal, llamadas, recargas y pagos.

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      Impacto en la comunidad y reportes de fallas

      Reportes recopilados mediante plataformas de monitoreo ubicaron a la capital potosina entre las ciudades donde se presentaron incidencias, aunque las compañías no han confirmado que las fallas estén relacionadas con la suspensión de líneas por falta de registro.

      La suspensión representa un problema para quienes utilizan el teléfono como herramienta de trabajo o como medio de autenticación. Al quedar restringida la línea, el usuario pierde las llamadas y mensajes SMS, así como los datos móviles, lo que puede dificultar el acceso a aplicaciones bancarias, códigos de verificación, recuperación de contraseñas y otros servicios que dependen del número telefónico.

      Las únicas funciones que permanecen disponibles son las relacionadas con llamadas de emergencia y algunos servicios de atención.

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