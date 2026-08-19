Nueve viviendas consumidas al norte de la ciudad
El Cuerpo de Bomberos y PC participaron en el control del siniestro
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La tarde de este martes un incendio arrasó con nueve viviendas, al norte de la ciudad, dejando sin patrimonio al mismo número de familias.
El Cuerpo de Bomberos, así como personal de Protección Civil acudieron a la colonia Pedroza, en donde las llamas se extendieron en una zona habitacional, dejando como resultado solamente pérdidas materiales.
Entre 35 y 40 personas fueron evacuadas de sus hogares por los brigadistas, como medida preventiva.
De acuerdo con la comunicación oficial, las autoridades reportaron, de manera preliminar, nueve viviendas improvisadas y un vehículo que resultaron afectados por el fuego.
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Las llamas consumieron muebles y pertenencias en general de las familias afectadas, quienes aguardaron al margen de los trabajos de sofocación de los socorristas, observado cómo su patrimonio quedaba reducido a cenizas en cuestión de minutos.
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