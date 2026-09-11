Rebeldes hutíes toman isla Mayun en Yemen y controlan puerto clave

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Rebeldes hutíes de Yemen se apoderaron el viernes de una isla clave tras capturar un puerto del mar Rojo, en acciones que amenazaban con alterar aún más el transporte marítimo internacional en la región. Y Arabia Saudí dijo que cerró un importante oleoducto como medida de precaución después de que fuera atacado.

Rebeldes hutíes capturan isla estratégica en Yemen

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Rebeldes hutíes capturan una isla estratégica

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Los rebeldes hutíes de Yemen, que gozan del respaldo de Irán, capturaron la isla de Mayun en la entrada del mar Rojo, una alternativa clave para el envío de petróleo saudí y otras exportaciones desde que Irán comenzó a atacar embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

La toma de la isla fue confirmada por un alto funcionario militar del gobierno de Yemen reconocido internacionalmente y por un funcionario hutí. Ambos declararon bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con periodistas.

Aproximadamente el 12% de los bienes del mundo suele transportarse por el estrecho de Bab el-Mandeb, en el extremo sur del mar Rojo. Es especialmente importante para Arabia Saudí, un aliado clave de Estados Unidos.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Saree, afirmó el viernes en un comunicado que "la navegación marítima es segura para todas las compañías excepto para los buques saudíes". Pero los mercados están nerviosos, y expertos han dicho que los hutíes son impredecibles.

Un portavoz de Naciones Unidas, Farhan Haq, dijo que rebeldes hutíes en Mokha se apoderaron de un complejo que había albergado a personal de la ONU, quienes huyeron a salvo antes de la captura de la ciudad. Haq dijo que "no queda personal de la ONU en Mokha en este momento".

Arabia Saudí cierra oleoducto tras ataques no atribuidos

Por Samy Magdy en El Cairo

Arabia Saudí dijo el viernes que había cerrado un importante oleoducto que cruza el país como una "medida de precaución" tras ataques del día anterior. El Ministerio de Energía saudí no dijo quién llevó a cabo los ataques.

El oleoducto Este-Oeste ha sido vital para que Arabia Saudí continúe las exportaciones de petróleo en los meses desde que Estados Unidos e Israel iniciaron su guerra contra Irán, lo que alteró el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz.

Según la Agencia Internacional de la Energía, las exportaciones de petróleo saudí a través del puerto del mar Rojo en el extremo del oleoducto se han duplicado con creces desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero.

Anthropic bloquea a usuarios en Yemen por desarrollo de armas

La empresa de IA Anthropic indicó que bloqueó a usuarios en el norte de Yemen que utilizaban sus modelos de IA para ejecutar programas de desarrollo de armas, algunos mediante teléfonos inteligentes disponibles comercialmente.

Anthropic señaló que sus modelos estaban siendo utilizados para diseñar misiles balísticos e hipersónicos sofisticados, de precisión y de largo alcance. La empresa dijo que identificó a los usuarios durante una investigación interna y canceló sus cuentas.

Los rebeldes hutíes que controlan el norte de Yemen han introducido armas avanzadas de contrabando durante años pese a un bloqueo y a un embargo de armas de la ONU. Irán niega armar a los rebeldes.

Anthropic afirmó que las cuentas usaron Claude Code para desarrollar software que "dirige y estabiliza un vehículo volador" y que trabajaban para desarrollar armas, entre ellas, un cohete guiado que permite a usuarios de teléfonos móviles rastrear objetivos de forma autónoma.

La empresa dijo que no hay evidencia de que los usuarios en Yemen hayan logrado desarrollar un arma.

Reunión regional entre Irán y países del golfo Pérsico

Irán se reunirá con vecinos del golfo Pérsico

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, dijo el viernes que se prevé una reunión regional entre Irán y otros países del golfo Pérsico, entre ellos Omán e Irak.

Baghaei dijo a los periodistas que la reunión se celebrará el lunes en Omán e incluirá conversaciones sobre diálogos previos entre Teherán y Mascate respecto al transporte marítimo en el estrecho de Ormuz. Situados a ambos lados del estrecho, Irán y Omán han mantenido conversaciones sobre la gestión del tráfico de barcos a través de esta importante vía marítima, que se ha visto fuertemente alterada por la guerra de Irán.

Israel afirma haber destruido túneles de Hezbollah en Líbano

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, dijo el viernes que las fuerzas armadas de su país han completado la destrucción de túneles en la estratégica cresta de Ali Taher, en el sur de Líbano, que, según dijo, fueron construidos por el grupo político-paramilitar Hezbollah con financiación iraní.

En las últimas semanas, la cresta ha sido escenario de enfrentamientos entre soldados israelíes y Hezbollah. Residentes cercanos escucharon fuertes explosiones y sintieron temblar el suelo el jueves. Hasta el momento, Hezbollah no ha hecho comentarios.

Mientras tanto, el ejército israelí continúa demoliendo casas en aldeas del sur de Líbano.

Residentes desplazados de la aldea costera de Mansouri observaban desde lejos el viernes cómo drones israelíes transportaban cajas de explosivos para ser arrojadas sobre sus viviendas. Hasta el momento, el ejército israelí no ha respondido a una solicitud de comentarios.

Israel mata a hombre en Gaza

Un hombre que caminaba por una calle en el sur de Gaza murió el viernes en un ataque israelí que también provocó heridas a varias personas, incluidos niños, según el Hospital Nasser, que recibió el cuerpo y a los heridos.

El ejército israelí dijo que el ataque en Jan Yunis había tenido como objetivo a un miembro de Hamás.

Mientras tanto, dolientes realizaron oraciones fúnebres por dos de los tres hombres que murieron el jueves en Jan Yunis. El ejército israelí alegó que uno de los hombres, Mohammad Yazouri, era un comandante de Hamás.