Brutal choque entre tren y autobús al sur de Zimbabue

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HARARE, Zimbabue.- Un tren de mercancías chocó el martes con un autobús en Zimbabue, lo que provocó la muerte de al menos nueve personas, entre ellas dos niños, indicaron la policía y las autoridades ferroviarias.

El accidente ocurrió en un cruce ferroviario en Triangle, una localidad productora de azúcar en el sur del país, según la policía.

El portavoz de National Railways of Zimbabwe, Andrew Kanambura, señaló en un comunicado que el conductor del autobús no se detuvo ni comprobó si se aproximaban trenes antes de cruzar las vías, lo que infringía las normas de seguridad ferroviaria. Añadió que al menos otras 25 personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital.

Fotos publicadas por medios locales muestran el autobús hecho un amasijo junto a las vías del tren, con parte de un costado arrancado. Fragmentos retorcidos de metal y escombros destrozados estaban esparcidos por el suelo.

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El accidente ocurrió menos de una semana después de que un minibús que transportaba a escolares se incendiara en el centro de Zimbabue, lo que provocó la muerte de siete personas. El mes pasado, 10 personas murieron en una colisión entre un autobús y un camión de carga.

Los accidentes de tráfico son comunes en Zimbabue, donde se registra un siniestro vial cada 15 minutos y en promedio cinco personas mueren y 38 resultan heridas cada día, según la agencia de seguridad vial del país.

Las autoridades dicen que el error humano provoca el 94% de los accidentes de tráfico en la nación del sur de África.

África tiene la tasa de mortalidad por accidentes de tráfico más alta del mundo pese a representar apenas alrededor del 3% de la población mundial de vehículos, los autobuses y otros vehículos de transporte público suelen involucrarse en grandes accidentes.