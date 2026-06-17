logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Alianza entre SEDECO, STP e ICAT con AMPI SLP, será un referente a nivel nacional: Neil Castro

Fotogalería

Alianza entre SEDECO, STP e ICAT con AMPI SLP, será un referente a nivel nacional: Neil Castro

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Brutal choque entre tren y autobús al sur de Zimbabue

El accidente ocurrió en un cruce ferroviario en Triangle

Por AP

Junio 17, 2026 03:00 a.m.
A
Brutal choque entre tren y autobús al sur de Zimbabue
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      HARARE, Zimbabue.- Un tren de mercancías chocó el martes con un autobús en Zimbabue, lo que provocó la muerte de al menos nueve personas, entre ellas dos niños, indicaron la policía y las autoridades ferroviarias.

      El accidente ocurrió en un cruce ferroviario en Triangle, una localidad productora de azúcar en el sur del país, según la policía.

      El portavoz de National Railways of Zimbabwe, Andrew Kanambura, señaló en un comunicado que el conductor del autobús no se detuvo ni comprobó si se aproximaban trenes antes de cruzar las vías, lo que infringía las normas de seguridad ferroviaria. Añadió que al menos otras 25 personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital.

      Fotos publicadas por medios locales muestran el autobús hecho un amasijo junto a las vías del tren, con parte de un costado arrancado. Fragmentos retorcidos de metal y escombros destrozados estaban esparcidos por el suelo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El accidente ocurrió menos de una semana después de que un minibús que transportaba a escolares se incendiara en el centro de Zimbabue, lo que provocó la muerte de siete personas. El mes pasado, 10 personas murieron en una colisión entre un autobús y un camión de carga.

      Los accidentes de tráfico son comunes en Zimbabue, donde se registra un siniestro vial cada 15 minutos y en promedio cinco personas mueren y 38 resultan heridas cada día, según la agencia de seguridad vial del país. 

      Las autoridades dicen que el error humano provoca el 94% de los accidentes de tráfico en la nación del sur de África.

      África tiene la tasa de mortalidad por accidentes de tráfico más alta del mundo pese a representar apenas alrededor del 3% de la población mundial de vehículos,  los autobuses y otros vehículos de transporte público suelen involucrarse en grandes accidentes.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Muere excursionista tras caída en sendero de Brasil
        Muere excursionista tras caída en sendero de Brasil

        Muere excursionista tras caída en sendero de Brasil

        SLP

        El Universal

        Las autoridades locales investigan el accidente ocurrido en propiedad privada dentro del Refugio de Vida Silvestre Municipal de Maricá.

        ¿Gaspi predijo su muerte?; descubre la teoría
        ¿Gaspi predijo su muerte?; descubre la teoría

        ¿Gaspi predijo su muerte?; descubre la teoría

        SLP

        El Universal

        Un video publicado por Gaspi en 2024 muestra supuestas señales que sugieren que predijo su muerte.

        Audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York se aplaza hasta julio
        Audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York se aplaza hasta julio

        Audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York se aplaza hasta julio

        SLP

        AP

        El aplazamiento permitirá a la Fiscalía presentar pruebas y a la defensa preparar mociones previas al juicio.

        FBI frustra complot de ataque en Casa Blanca durante UFC de Trump
        FBI frustra complot de ataque en Casa Blanca durante UFC de Trump

        FBI frustra complot de ataque en Casa Blanca durante UFC de Trump

        SLP

        PULSO

        Los sospechosos compartían teorías conspirativas y planificaban usar drones con explosivos en el evento UFC.