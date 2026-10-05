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Caleb Flynn espera sentencia por asesinato de su esposa en Ohio

La víctima, Ashley Flynn, era maestra y entrenadora de voleibol; las hijas estaban en casa.

Por AP

Octubre 05, 2026 04:05 p.m.
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Caleb Flynn espera sentencia por asesinato de su esposa en Ohio
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      Un ex pastor músical en Ohio que apareció brevemente en "American Idol" iba a ser sentenciado el lunes después de que un jurado lo declarara culpable de asesinar a su esposa mientras mantenía una aventura.

      Caleb Flynn enfrenta juicio por asesinato en Tipp City

      Los fiscales indicaron que Caleb Flynn, de 40 años, simuló una invasión a la vivienda en febrero después de dispararle a su esposa, Ashley Flynn, una maestra y entrenadora de voleibol de 37 años. Flynn sostuvo que ella fue asesinada por un ladrón en su casa de Tipp City, un suburbio al norte de Dayton.

      Los fiscales señalaron que él envió un mensaje de texto a su amante la noche anterior al tiroteo, en el que decía: "Te elijo a ti. Soy libre. Las acciones vendrán mañana".

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      Flynn enfrenta hasta cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional después de que el jurado lo declarara culpable la semana pasada de asesinato, agresión grave y manipulación de pruebas.

      Flynn apareció brevemente en "American Idol" en 2013 y les contó a los televidentes cómo su esposa lo había animado a perseguir sus sueños en el concurso de canto. Cantó ante los jueces Mariah Carey, Randy Jackson y Nicki Minaj, pero no avanzó a la competencia principal en Hollywood.

      Testimonios y evidencias en el juicio contra Caleb Flynn

      Durante los alegatos finales, los fiscales dijeron a los jurados que Flynn quería salir de su matrimonio cuando le disparó a su esposa. Las dos hijas de la pareja estaban en casa con su padre cuando llegó la policía.

      Durante el juicio, Alleigha Botner testificó que conoció a Flynn en 2022, cuando ella era una pasante de 20 años en su iglesia, y que mantuvo una relación con él durante más de un año. Les dijo a los jurados que Flynn afirmó que odiaba a su esposa y que había pensado en matarla.

      Los jurados también escucharon canciones de amor generadas por la IA que, según los fiscales, él hizo para Botner. Flynn no testificó en su propia defensa, ni lo hizo nadie más.

      El arma utilizada para matar a Ashley Flynn no fue encontrada en el lugar, y su abogado dijo a los jurados que los investigadores no hallaron evidencia de que Caleb Flynn hubiera disparado un arma ese día. Los fiscales afirmaron que sus huellas dactilares y su ADN estaban en la escena y que sus dispositivos mostraban que se movía por la casa, aunque él aseguró que estaba dormido en el momento del tiroteo.

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