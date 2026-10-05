PVEM respetará método de encuestas de Morena: Velasco

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El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) respetará el método de encuestas utilizado por Morena para definir candidaturas, aunque mantiene abierta la negociación sobre el número de distritos en los que ambos partidos competirán en coalición rumbo a las próximas elecciones, aclaró el coordinador de la bancada verde en el Senado, Manuel Velasco Coello.

En entrevista, el legislador sostuvo que su partido ha sido respetuoso de los procedimientos internos de Morena y recordó que el método de encuestas ha sido utilizado por ese partido desde hace varios años para definir a sus principales candidaturas, por lo que quienes participaron en los procesos conocían las reglas y los resultados deben ser aceptados.

Velasco Coello se refirió a los estados que han sido mencionados como espacios encabezados por el Partido Verde y aclaró que en algunos casos los aspirantes señalados son militantes morenistas.

Puso como ejemplo Quintana Roo, donde Eugenio Segura es militante de Morena y participó en el proceso correspondiente bajo las siglas de ese partido, y Baja California Sur, donde dijo que Manuel Cota mantiene su militancia morenista pese a antecedentes de participación electoral en alianza con el PVEM.

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Destacó el caso de Nayarit, donde la candidatura correspondió a Jasmín Bugarín, quien participó en el proceso siendo militante del Partido Verde.

Manuel Velasco se refirió a Nuevo León, estado en el que consideraba que Waldo Fernández era un perfil con capacidad y experiencia para competir por la gubernatura. Sin embargo, reconoció que el resultado de las encuestas no le otorgó la puntuación necesaria para encabezar el proceso, por lo que reiteró que el Verde respetará las reglas previamente acordadas.

Manuel Velasco explicó que existe una mesa permanente entre Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo para definir el alcance de la coalición respecto a las candidaturas a la Cámara de Diputados, cuyo objetivo es determinar en cuántos distritos competirán juntos y bajo qué procedimiento serán seleccionados los candidatos.

El líder de los senadores del Partido Verde subrayó que todavía no existe una definición sobre si la coalición abarcará los 300 distritos federales.

"Sí está definido que va a haber una coalición", afirmó, pero aún está pendiente establecer en cuántos distritos participarán conjuntamente Morena, PVEM y PT.

Explicó que uno de los principales desafíos será establecer una metodología que permita procesar las aspiraciones y candidaturas en un universo mucho mayor que el de las gubernaturas y que deberá ofrecer certeza y transparencia a quienes participen en los procesos internos.

PT descarta apoyar una candidatura de Tatiana Clouthier

El Partido del Trabajo (PT) cerró la puerta a la posibilidad de respaldar una eventual candidatura de Tatiana Clouthier a la gubernatura de Nuevo León, luego de que la extitular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior se inconformó con la elección de Clara Luz Flores como coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía en esa entidad.

En entrevista, Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del PT en el Senado de la República, descartó apoyar a Clouthier y dijo que el partido tiene en Jesús Elizondo un excelente perfil si no hay convenio de coalición en Nuevo León.

"Nosotros tenemos a un compañero que es diputado con licencia, Jesús Elizondo, que es un extraordinario perfil, joven, con una gran capacidad y desde la etapa temprana de la convocatoria nosotros le solicitamos a él que aceptara la invitación para registrarse en nuestro partido político. Él es nuestro aspirante a coordinador estatal y estamos nosotros solicitando que se haga una encuesta en el caso de él y de nuestra compañera Clara Luz (Flores)", informó.

Dijo que el PT respeta muchísimo a Tatiana Clouthier porque "es una compañera militante de Morena" que acudió al proceso interno "y ya se expresó respecto a ella".

Por otra parte, Geovanna Bañuelos afirmó que el PT mantiene abierta la posibilidad de competir separado de Morena en algunas gubernaturas en las elecciones de 2027, aunque descartó una ruptura con el partido guinda y aseguró que continuará el diálogo para definir las candidaturas de la coalición.

La vicecoordinadora del PT en el Senado explicó que su partido participa en la mesa nacional de la coalición y que en las próximas horas sostendría una nueva reunión con Citlalli Hernández, responsable de las alianzas de Morena, para revisar los acuerdos alcanzados hasta ahora.

Señaló que uno de los temas pendientes es la revisión de las encuestas que se han dado a conocer y la posibilidad de realizar nuevos ejercicios de medición o "encuestas espejo", particularmente en entidades donde el PT considera que todavía deben evaluarse otros perfiles.

"Estamos en un proceso de diálogo, de construcción, de revisión también de las encuestas que hasta el momento se han publicado", afirmó.

En el caso de Zacatecas, donde Bañuelos busca competir por la gubernatura, dijo que el PT solicitará que se realice una encuesta para medir a sus aspirantes.

Recordó que en el proceso electoral anterior ambos partidos llegaron a competir por separado en algunos estados como parte de una estrategia que contribuyó al éxito del llamado Plan C para alcanzar la mayoría calificada en el Congreso de la Unión.

Sin embargo, enfatizó que una eventual separación de candidaturas estatales no significaría necesariamente una ruptura de la alianza a nivel federal.

"Son cuatro elecciones distintas", explicó al referirse a los comicios de 2027, en los que estarán en juego gubernaturas, la Cámara de Diputados federal, 31 congresos locales y más de 2 mil 300 municipios.

Bañuelos subrayó que las decisiones sobre las alianzas deberán analizarse de manera diferenciada, debido a que se trata de elecciones y boletas distintas.

Pese a las diferencias que han surgido en torno a los procesos internos de Morena, la senadora descartó que el PT contemple una ruptura con sus aliados históricos.

"La ruptura con Morena está descartada", sostuvo, al argumentar que el PT es fundador del movimiento de la Cuarta Transformación y recordar que su partido tiene una trayectoria de lucha política de mayor antigüedad que Morena.