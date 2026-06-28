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Calor extremo agobia ahora a Europa central

Por AP

Junio 28, 2026 03:00 a.m.
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Calor extremo agobia ahora a Europa central
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      Berlín, Alemania.- Las temperaturas alcanzaron máximos históricos el sábado desde Suiza hasta República Checa y Dinamarca, mientras la ola de calor que afectó a países de Europa occidental esta semana se desplaza hacia las zonas central y oriental del continente.

      Se registraron temperaturas inusualmente altas incluso en los países nórdicos, que no son conocidos por tener veranos sofocantes. El Instituto Meteorológico Danés reportó un nuevo récord de 37 grados Celsius (98,6 grados Fahrenheit) en Ødum, al norte de Aarhus, el día más cálido desde que comenzaron los registros en 1874.

      En Suiza, se estableció un récord de 38,8 °C (101,8 °F) en la ciudad de Basilea.

      La famosa Autobahn alemana también se vio desbordada, ya que se esperaba que las temperaturas alcanzaran los 40 °C (104 °F). En dos puntos a las afueras de Berlín, el concreto de la A2 reventó debido a las altas temperaturas y la autopista tuvo que ser cerrada.

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      República Checa también vivió el día más caluroso del que se tiene registro, con 40,8 °C (105,4 °F) en la localidad norteña de Doksany. Los meteorólogos indicaron que la temperatura aún podría subir.

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