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Madres buscadoras se suman a marcha orgullo en CDMX para exigir justicia

El recorrido partió del Ángel de la Independencia al Zócalo, pese a la instalación del FIFA Fan Fest en el centro capitalino.

Por El Universal

Junio 27, 2026 07:55 p.m.
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Madres buscadoras se suman a marcha orgullo en CDMX para exigir justicia
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      CIUDAD DE MÉXICO, junio 27 (EL UNIVERSAL).- No todo fue fiesta durante la 48 Marcha del Orgullo LGBTTTIQA+ en la Ciudad de México, celebrada este sábado 27 de junio, debido a que madres buscadoras de personas desaparecidas se sumaron con el fin de exigir justicia.

      Madres buscadoras exigen justicia en la marcha orgullo

      Uno de los casos fue el de Lilith Saori Arreola Alvear, integrante de la comunidad LGBTTTIQA+ y persona trans, desaparecida en Playa Zicatela, localizada en el municipio de Santa María Colotepec, Oaxaca, el 2 de febrero de 2023.

      Recorrido y contexto en la Ciudad de México

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      Las y los asistentes partieron del Ángel de la Independencia a las 10:00 horas con destino al Zócalo capitalino.

      Esto último a pesar de que ahí, desde el pasado 11 de junio, está colocado el FIFA Fan Fest, en el marco de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA.

      Durante su camino, manifestantes a favor de sus derechos, del respeto y la tolerancia a la orientación sexual y expresión de género, y contra la discriminación y la violencia pintaron de los colores del arcoíris Avenida Paseo de la Reforma.

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