Detienen a hombre señalado por acoso sexual en bar de Lomas

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Elementos de la Guardia Municipal realizaron la detención de un hombre de 44 años de edad, señalado por su presunta participación en un caso de acoso sexual ocurrido en la colonia Lomas 1ª Sección.

Detalles confirmados

Los hechos se registraron durante patrullajes preventivos sobre la avenida Salvador Nava, a la altura de la calle Huastecas, donde un hombre solicitó el apoyo de los oficiales, identificándose como personal del establecimiento "Bar Monterrey".

¿Cómo ocurrió la detención?

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De acuerdo con el reporte, el señalado, quien presuntamente se encontraba en estado de ebriedad, ingresó al área de cocina del negocio, donde presuntamente mostró sus genitales al personal femenino que se encontraba laborando en el lugar.

Tras el señalamiento directo y a petición de la parte afectada, los elementos municipales procedieron con la detención del hombre de 44 años, quien fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para el deslinde de responsabilidades y la continuidad de las investigaciones conforme a la ley.