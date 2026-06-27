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Detienen a hombre señalado por acoso sexual en bar de Lomas

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades para continuar con las investigaciones legales.

Por Pulso Online

Junio 27, 2026 07:46 p.m.
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Detienen a hombre señalado por acoso sexual en bar de Lomas
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      Desarrollado por SACS IA

      Elementos de la Guardia Municipal realizaron la detención de un hombre de 44 años de edad, señalado por su presunta participación en un caso de acoso sexual ocurrido en la colonia Lomas 1ª Sección.

      Detalles confirmados

      Los hechos se registraron durante patrullajes preventivos sobre la avenida Salvador Nava, a la altura de la calle Huastecas, donde un hombre solicitó el apoyo de los oficiales, identificándose como personal del establecimiento "Bar Monterrey".

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      De acuerdo con el reporte, el señalado, quien presuntamente se encontraba en estado de ebriedad, ingresó al área de cocina del negocio, donde presuntamente mostró sus genitales al personal femenino que se encontraba laborando en el lugar.

      Tras el señalamiento directo y a petición de la parte afectada, los elementos municipales procedieron con la detención del hombre de 44 años, quien fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para el deslinde de responsabilidades y la continuidad de las investigaciones conforme a la ley.

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