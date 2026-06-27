Morena registra 277 aspirantes para precandidatos estatales
Los registros se dividieron entre 123 presenciales y 154 en línea, reflejando la participación diversa en el proceso interno.
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Morena anunció que, con corte a las 17:00 horas de este 27 de junio, tiene 277 aspirantes registrados con el fin de presidir las Coordinaciones Estatales de Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional; 123 fueron presenciales y 154 se hicieron en línea.
Morena registra 277 aspirantes para Coordinaciones Estatales
Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, destacó que la entidad con más registros es Guerrero y el estado con menos fue Colima.
Detalles sobre los registros y participación estatal
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La diversidad en la modalidad de registro refleja la adaptación de Morena a las nuevas formas de participación, con un equilibrio entre inscripciones presenciales y digitales.
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